Giá xăng tăng nhưng Honda sắp giới thiệu cho người dùng chiếc xe máy hơn 300 triệu đồng 07/03/2026 16:23

Tại sự kiện triển lãm xe máy quốc tế Motodays mới đây, Honda đã chính thức trình làng phiên bản giới hạn Honda SH150i Special Edition HRC 2026.

Đây là mẫu xe không chỉ đại diện cho sự sang trọng của dòng SH mà còn mang đậm linh hồn đường đua từ bộ phận phát triển xe đua nổi tiếng Honda Racing Corporation.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản này chính là sự khan hiếm. Theo công bố từ thị trường châu Âu, chỉ có duy nhất 500 chiếc được sản xuất và đánh số thứ tự riêng biệt cho toàn cầu.

Xe khoác lên mình bộ tem đặc trưng của HRC với sự kết hợp của ba tông màu: đỏ biểu tượng cho sức mạnh), xanh (công nghệ) và trắng (sự tinh tế). Đây là bảng màu biểu tượng thường chỉ xuất hiện trên các siêu mô tô như CBR1000RR-R Fireblade.

Toàn bộ lô xe này được xuất xưởng từ nhà máy Atessa của Honda tại Ý.

Xe máy Honda SH150i HRC 2026 sử dụng cỗ máy 4 van, làm mát bằng chất lỏng, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ khắt khe nhất hiện nay. Động cơ được tinh chỉnh để vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ khoảng 45,7 km/lít.

Màn hình TFT 4.2 inch thay thế hoàn toàn cụm đồng hồ truyền thống, màn hình màu TFT mới hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép người lái điều hướng, nhận cuộc gọi và nghe nhạc trực tiếp thông qua cụm nút điều khiển trên tay lái.

Do tính chất là phiên bản giới hạn, giá của Honda SH150i HRC 2026 tại thị trường quốc tế dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với các bản tiêu chuẩn. Tại các thị trường ngách và giới nhập khẩu tư nhân, giá trị của mẫu xe này được dự đoán có thể vượt ngưỡng 12.000 USD, tương đương 315 triệu đồng.