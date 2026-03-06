Người dùng Việt sẽ thích chiếc ô tô Toyota sắp ra có giá 630 triệu đồng 06/03/2026 20:16

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota này đầy hấp dẫn với người tiêu dùng.

Trong nỗ lực tăng tốc trên đường đua xe điện toàn cầu, Toyota đang gây sốt tại các thị trường quốc tế với mẫu sedan thuần điện thế hệ mới mang tên Toyota bZ7 2026.

Đây được xem là át chủ bài của hãng xe Nhật Bản nhằm trực tiếp thách thức những đối thủ sừng sỏ như Tesla Model S, BYD Han và Audi e-tron GT.

Toyota bZ7 là sản phẩm tiếp theo ra đời từ sự hợp tác chiến lược giữa Toyota và GAC.

Với 5 phiên bản khác nhau, ô tô Toyota bZ7 được niêm yết mức giá dao động từ 179.800 đến 239.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 630 triệu đồng đến 840 triệu đồng).

Đây là mẫu xe đánh dấu bước ngoặt của Toyota khi tích hợp sâu rộng các tinh hoa công nghệ từ các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Huawei và Xiaomi.

Thiết kế ấn tượng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Toyota bZ7 2026 chính là trái tim vận hành và hệ thống điều khiển.

Xe trang bị hệ thống dẫn động điện DriveONE của Huawei, cho công suất tối đa 207 kW (278 mã lực), giúp xe đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Hệ điều hành HarmonyOS Cockpit 5.0 của Huawei đi kèm màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2K. Đặc biệt, xe còn tích hợp Hệ sinh thái thông minh của Xiaomi, cho phép kết nối đa thiết bị chưa từng có trên các dòng xe truyền thống.

Hệ thống lái thông minh Momenta R6 với 27 cảm biến quanh xe, hỗ trợ lái tự động từ đường cao tốc đến đô thị một cách toàn diện.

Về ngoại thất, bZ7 tuân thủ ngôn ngữ thiết kế điện hóa của Toyota với phần đầu xe kiểu "cá mập đầu búa" cùng dải đèn LED chạy ngang đầy ấn tượng.

Xe sở hữu vóc dáng coupe thể thao với chiều dài lên tới 5.130 mm và trục cơ sở dài 3.020 mm, mang lại không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Tiện nghi hàng đầu và hệ thống treo khí nén thông minh

Bên trong cabin, Toyota bZ7 được trang bị ghế không trọng lực cho hành khách phía trước, hệ thống massage 10 điểm, sưởi và thông gió cho cả 4 ghế.

Xe còn sở hữu các tiện ích xa xỉ như hệ thống âm thanh Yamaha cao cấp, tủ lạnh trên xe, kính cách âm hai lớp và sạc không dây cho cả hai hàng ghế.

Đáng chú ý, xe sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng có khả năng tự động điều chỉnh độ cao và độ cứng dựa trên chức năng dự báo thông minh tình trạng mặt đường trong thời gian thực, đảm bảo sự êm ái tối đa.

Toyota mang đến hai tùy chọn pin Lithium Iron Phosphate (LFP) từ CALB. Bộ pin 71,35 kWh cung cấp tầm vận hành khoảng 600 km.Bộ pin 88,13 kWh cung cấp tầm vận hành từ 680 km đến 710 km tùy phiên bản.