Vì sao giá xăng dầu tăng, ô tô điện sẽ lên ngôi? 03/03/2026 09:44

(PLO)-Giá xăng dầu tăng dẫn đến chi phí cao cho người sở hữu ô tô xăng.

Trước bối cảnh xung đột Mỹ và Iran, nhiều tổ chức quốc tế đang đánh giá giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng.

Các nhà phân tích từ Barclays và UBS cảnh báo giá dầu Brent có thể sớm chạm mốc 100 USD mỗi thùng khi tình hình an ninh tại Trung Đông vượt ngoài tầm kiểm soát, thậm chí có khả năng đạt mức 120 USD nếu xảy ra gián đoạn vật chất trên diện rộng.

Ngân hàng JPMorgan Chase vừa đưa ra cảnh báo rằng giá dầu thô Brent có thể tăng vọt lên ngưỡng 120 USD mỗi thùng nếu một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông dẫn đến tình trạng gián đoạn kéo dài dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Theo báo cáo từ CarEdge, giá xăng tại các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu đang tăng mạnh theo giá dầu thô và có khả năng vượt mức 4,50 USD/gallon tại Mỹ. Điều này làm thay đổi hoàn toàn phương trình kinh tế của người tiêu dùng. Khi đó, một chiếc xe chạy xăng sẽ tốn thêm khoảng 750 - 1.000 USD mỗi năm chi phí nhiên liệu so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chi phí năng lượng cho ô tô điện sẽ không biến động nhiều. Thậm chí nhiều nơi còn trợ giá điện cho ô tô điện để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi xanh. Điều này giúp người sở hữu ô tô điện có lợi về mặt chi phí nhiên liệu.

Thậm chí xung đột Mỹ - Iran hiện nay có thể tạo ra một đợt sóng chuyển đổi sang xe điện mạnh mẽ nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng 2022.