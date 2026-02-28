Lên đời từ 2 bánh sang 4 bánh, chủ xe điện không lo ngại chi phí nuôi xe vì được miễn phí sạc pin 3 năm 28/02/2026 09:26

(PLO)-Từ xe hai bánh chuyển lên bốn bánh, mối lo ngại chung là chi phí nuôi xe, nhưng nhiều chủ xe "thở phào" vì VF 5 và các mẫu xe điện của VinFast đang áp dụng miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10-2-2029.

Kinh tế, thực dụng nhưng vẫn mang lại những trải nghiệm vượt mong đợi, VinFast VF 5 đã trở thành một chiếc xe “quốc dân” chinh phục hàng vạn người dùng Việt.

Sạc miễn phí, bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng

Với những người từ xe hai bánh chuyển lên bốn bánh, mối lo ngại chung và cũng là rào cản lớn nhất phải đối mặt là chi phí nuôi xe. Thế nhưng, câu chuyện này đã hoàn toàn thay đổi với VinFast VF 5.

VF 5 và các mẫu xe điện của VinFast đang áp dụng miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10-2-2029.

Anh Dương, một kiến trúc sư tại Hà Nội chia sẻ, khi nâng cấp lên VF 5, anh không gặp nhiều xáo trộn so với thời điểm sử dụng xe máy, đặc biệt là về mặt kinh tế.

“Nhờ chính sách sạc miễn phí, tôi gần như không tốn đồng chi phí nào. Bảo dưỡng mỗi lần cũng chỉ hết khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Thực sự, đi chiếc ô tô này còn rẻ hơn cả đi xe máy xăng”, anh Dương khẳng định. Hiện nay, VF 5 và các mẫu xe điện của VinFast đang áp dụng miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10-2-2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe (tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng). Theo đánh giá của anh Dương, các chính sách hiện nay giúp anh có thể chạy xe thoải mái mà không cần phải lo tới chi phí nhiên liệu.

Đồng quan điểm, reviewer Tới Nguyễn cho biết, VF 5 mang lại sự ổn định và có tính kinh tế vượt xa kỳ vọng.

“Tôi đi hơn 2.000 km mỗi tháng nhưng chi phí nhiên liệu hiện bằng 0. Bảo dưỡng thì 15.000 km mới phải kiểm tra một lần. Với tôi, đây là chiếc xe lý tưởng cho cường độ di chuyển cao”, anh Tới kết luận.

Đặc biệt, tính kinh tế của VF 5 lại càng có ý nghĩa với những tài xế chạy dịch vụ. Anh Đức, một tài xế dạn dày kinh nghiệm từng chạy Toyota Vios, nhẩm tính mỗi tháng anh tiết kiệm được từ 8 đến 10 triệu đồng tiền nhiên liệu từ khi chuyển sang VF 5. Khoản tiền dôi dư này giúp anh có thêm thu nhập mang về cho gia đình, hoặc cho phép anh nghỉ ngơi sớm hơn để bảo vệ sức khỏe mà vẫn đảm bảo doanh thu.

Về chi phí sở hữu, người mua hiện cũng không phải cân nhắc nhiều khi VinFast đang áp dụng loạt ưu đãi dành cho VF 5. Trong đó, thông qua chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua được ưu đãi 6% trên giá trị xe. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn trả góp và áp dụng mức lãi suất ưu đãi 7%/năm trong vòng 3 năm đầu.

Vận hành êm ái, an toàn vượt tầm phân khúc

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm và tính kinh tế, giá trị cốt lõi khiến VF 5 thuyết phục người dùng chính là chất lượng vận hành. Nhờ khối động cơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, chiếc xe mang lại sự linh hoạt cần thiết trong khu vực phố thị. Với anh Đức, đây là yếu tố giúp anh và nhiều tài xế dịch vụ có thể yên tâm vận hành xe một cách ổn định, thoải mái.

VF 5 thuyết phục người dùng bởi động cơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

“Chạy xe điện nhàn hơn xe xăng rất nhiều vì không có độ trễ chuyển số. Khách hàng ngồi sau cũng vô cùng thích thú vì xe êm ái, không có tiếng ồn gầm rú”, anh Đức hài lòng chia sẻ về trải nghiệm sau vô lăng.

Trong quá trình vận hành liên tục với cường độ cao, các tài xế dịch vụ như anh Đức cũng rất yên tâm với việc quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy của xe trên thực tế có thể đạt trên 300 km. Con số này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển từ thành phố tới các tỉnh lân cận mà không phải bận tâm việc sạc giữa đường.

Một điểm nổi bật khác của VF 5 là hệ thống an toàn. Theo đó, mẫu xe này được trang bị 6 túi khí, hệ thống cảm biến và cảnh báo điểm mù giúp cho người lái vận hành xe an toàn hơn. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của xe cũng được reviewer Tới Nguyễn đánh giá cực kỳ vững chắc. Tính an toàn của VF 5 đã nhiều lần được chứng minh khi bảo vệ được tính mạng tài xế và hành khách trong các sự cố va chạm thực tế.

Chất lượng và những giá trị kinh tế của VF 5 đã được minh chứng bằng những con số thống kê trên thị trường. Năm 2025, VinFast đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi bàn giao tổng cộng 175.099 xe ô tô điện tại Việt Nam. Trong đó, VF 5 là mẫu xe đóng góp lớn vào thành tích này với 43.913 xe được bán ra, áp đảo hoàn toàn và thống trị tuyệt đối phân khúc A-SUV. Sự bùng nổ doanh số này là thành quả tất yếu của một sản phẩm “hợp ý, hợp ví”.