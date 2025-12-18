Chủ xe nói về 'hai cái nhất' khi dùng xe điện VinFast? 18/12/2025 15:01

(PLO)-Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người dùng sẵn sàng “đổi gu” từ xe xăng sang xe điện VinFast. Sau vài năm sử dụng, điều khiến các chủ xe nhắc đến nhiều nhất không chỉ là trải nghiệm lái hay chi phí vận hành tối ưu, mà còn là chuẩn mực hậu mãi khác biệt hoàn toàn so với thị trường.

Nhiều xưởng dịch vụ nhất - An tâm trên mọi cung đường

Đầu tháng 12-2025, VinFast chính thức khai trương xưởng dịch vụ thứ 350, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam. Con số này vượt xa số xưởng dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

VinFast chính thức khai trương xưởng dịch vụ thứ 350. Ảnh: H.ĐỨC

Với người dùng, đây không đơn thuần là một kỷ lục, mà là lời cam kết của nhà sản xuất về sự đồng hành, mang tới sự tiện lợi và an tâm trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Anh Trần Minh Tuấn (TP.HCM) cho biết, trước đây khi sử dụng xe xăng, mỗi lần bảo dưỡng hay có lỗi phát sinh, anh đều phải cân đối lịch, canh quãng đường tới đại lý chính hãng. Quá trình đó tốn nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, một năm gắn bó với VinFast VF 8 đã mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác. “Đi đâu cũng thấy xưởng dịch vụ VinFast. Cảm giác rất yên tâm”, anh Tuấn nhận xét.

Không chỉ phủ rộng ở đô thị lớn, hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast còn vươn tới các tuyến tỉnh, khu vực miền núi, vùng sâu. Chị Nguyễn Thu Hà (Hà Giang) chia sẻ, trước đây mỗi lần chiếc xe xăng của gia đình chị trục trặc, chị phải di chuyển hàng trăm km lên tận Hà Nội mới tiếp cận được dịch vụ chính hãng để sửa chữa. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang sử dụng VinFast VF 6, việc đi bảo dưỡng đã “nhẹ gánh” hơn rất nhiều. “Tôi từng nghĩ dùng xe điện ở tỉnh sẽ bất tiện, nhưng thực tế lại ngược lại. Xưởng VinFast ở ngay trung tâm, cần bảo dưỡng hay kiểm tra là có thể đặt lịch ngay”, chị Hà nói thêm.

Nhiều người dùng thừa nhận, việc thần tốc triển khai mạng lưới 350 xưởng dịch vụ khắp cả nước, và tới đây sẽ nâng lên 400 xưởng, chính là nền tảng giúp VinFast nhanh chóng xóa bỏ tâm lý e ngại và giúp người dùng tự tin chuyển đổi sang xe điện.

Chính sách hậu mãi 5 sao: “Tốt nhất thị trường” không chỉ là lời khẳng định

Nếu hệ thống xưởng dịch vụ là “độ rộng” của hậu mãi, thì chính sách bảo hành, cứu hộ và chi phí sử dụng chính là “độ sâu” mà VinFast tạo ra để giữ chân khách hàng.

Hiện nay, các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 được VinFast bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km; trong khi VF 3, VF 5, VF 6 có thời gian bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km. So với mặt bằng chung, đây là mức bảo hành dài gấp 2 - 3 lần các mẫu xe xăng trên thị trường.

So với mặt bằng chung, các xe điện của VinFast có mức bảo hành dài gấp 2 - 3 lần các mẫu xe xăng trên thị trường. Ảnh: H.ĐỨC

Theo các chuyên gia, trong ngành ô tô, thời gian bảo hành luôn phản ánh trực tiếp mức độ tự tin của nhà sản xuất vào chất lượng, độ bền của sản phẩm. Việc VinFast mạnh tay đưa ra chính sách dài nhất thị trường cho thấy cam kết của hãng trong quá trình đồng hành và chia sẻ trải nghiệm lâu dài với người dùng.

Bên cạnh đó, một điểm cộng cũng được người dùng nhắc đến nhiều là dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành – một chế độ bảo hành mà ngoài VinFast, không hãng nào dám “chơi lớn” như thế.

Anh Nguyễn Quốc Bảo, chủ xe VF 5, kể lại tình huống xe bị rách lốp xảy ra lúc nửa đêm trên quốc lộ, khi gọi tổng đài VinFast, xe cứu hộ đã có mặt rất nhanh chỉ sau 15 phút. “Mọi thứ đều miễn phí. Nếu đi xe xăng trước đây, chắc tôi phải loay hoay nhờ người giúp hoặc gọi dịch vụ bên ngoài rất tốn kém”, anh nói thêm.

Với nhiều người dùng phổ thông, không phải ai cũng có kỹ năng xử lý sự cố trên đường. Vì thế, dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí giúp người lái yên tâm trải nghiệm hành trình trong mọi hoàn cảnh, từ đô thị tới đường dài, từ ngày thường tới đêm khuya.

Chưa hết, xe điện vốn có cấu tạo đơn giản hơn xe xăng, và VinFast đã biến lợi thế đó thành giá trị cho người dùng. Chu kỳ bảo dưỡng của xe VinFast là 12.000 km/lần, thay vì 5.000 km/lần như xe xăng. Đặc biệt, mỗi lần bảo dưỡng chỉ tương đương 20 - 30% chi phí của xe xăng cùng phân khúc, giúp người dùng không phải “đau ví”.

Chủ kênh Thích Đi Chơi, cũng là một chủ xe VF 5 cho biết, chi phí bảo dưỡng lần 2 của anh ở mốc 24.000 km có giá chỉ 450.000 đồng. Trong khi đó, với Kia Sonet - mẫu xe xăng cùng phân khúc - rất nhiều người dùng cho biết chi phí bảo dưỡng mốc 20.000 km lên tới khoảng 2,3 triệu đồng, và đó đã là lần bảo dưỡng thứ 4.

“Tiết kiệm vô cùng. Lợi ích rất rõ ràng, cụ thể đo đếm được bằng tiền chứ không phải lý thuyết”, chủ nhân chiếc VF 5 khẳng định.

Từ thực tế sử dụng, nhiều chủ xe cho rằng VinFast đang thay đổi cách người Việt nhìn về hậu mãi ô tô, không còn tâm lý “có là may” của bên nhận một cách thụ động như trước. Mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất, bảo hành dài nhất, cứu hộ miễn phí, chi phí bảo dưỡng thấp nhất - những cái “nhất” này tạo thành một hệ sinh thái hậu mãi hoàn chỉnh, giúp hãng xe Việt đủ sức chinh phục cả những khách hàng khó tính.