UBND TP.HCM chỉ đạo về việc lắp đặt tủ đổi pin xe điện 18/12/2025 12:36

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy giao Sở Xây dựng làm rõ quy trình, tiêu chí, đánh giá kỹ lưỡng về việc lắp đặt tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè và tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.

UBND TP.HCM vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy về thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè và tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.

Một người dân đang đổi pin xe điện tại tủ đổi pin. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo đó, ngày 12-12, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè và tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy kết luận, chỉ đạo như sau: Giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại cuộc họp; hoàn chỉnh nội dung tham mưu, trình UBND TP báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP chấp thuận chủ trương trước khi triển khai thực hiện theo quy định.

Thí điểm đặt tủ đổi pin tại các trụ đèn chiếu sáng

Trước đó, Sở Xây dựng TP đã có văn bản báo cáo UBND TP về thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth đề xuất.

Thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện để thuận tiện cho người dân. Ảnh: VĂN THUẬN

Sau khi nghiên cứu về đề xuất của các đơn vị, Sở Xây dựng nhận thấy: Hiện nay, mô hình kết hợp trụ chiếu sáng với trạm đổi pin đã được áp dụng tại một số nước trên thế giới ở khu vực châu Âu. Trong đó, việc sử dụng trụ đèn chiếu sáng là một giải pháp thông mình và bền vững để tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn. Đây là giải pháp khả thi để phát triển hệ sinh thái, giúp thành phố mở rộng mạng lưới đổi pin nhanh chóng.

Về số liệu hạ tầng: Theo số liệu thống kê sau khi sáp nhập, hiện TP có khoảng 182.722 trụ đèn chiếu sáng. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ 77.389 trụ, Bình Dương: 23.229 trụ; Bà Rịa - Vũng Tàu: 82.104 trụ. Do đó, việc nghiên cứu lắp đặt thí điểm 10.000 trụ sạc là khả thi.

Nhằm thực hiện đề án Giao thông xanh của TP, giảm phát thải và chuyển các phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu sang điện và các dạng năng lượng khác, hướng tới sớm thực hiện mục tiêu Net zero, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP với quy mô dự kiến 10.000 trụ.

Tủ đổi pin trên vỉa hè cũng rất cần thiết

Sở Xây dựng cũng nhận được văn bản của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng về việc lắp đặt tủ đổi pin xe điện kế bên các nhà chờ xe buýt trên vỉa hè. Đồng thời, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V- Green cũng đề xuất tham gia xã hội hóa lắp đặt trạm sạc/tủ đổi pin xe điện tại các depot, bến bãi và điểm/trạm dừng nhà chờ xe buýt cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo Sở Xây dựng, trước đây, vỉa hè thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận, huyện và UBND TP Thủ Đức. Sau khi triển khai mô hình chính quyền đô thị theo hướng hai cấp, nhiệm vụ quản lý vỉa hè đã được phân cấp cho các Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực trực thuộc Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sắp tới TP sẽ phát triển lượng xe 2 bánh dùng năng lượng điện lớn. Ảnh: THY NHUNG

Đối với phương án đấu nối điện, đơn vị lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện có trách nhiệm phối hợp với ngành điện lực để thực hiện thủ tục cấp điện theo quy định. Trường hợp vị trí lắp đặt tủ đổi pin không thuận lợi cho đấu nối trực tiếp, đơn vị thi công phải thực hiện ngầm hóa hệ thống dây dẫn hoặc bố trí giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Thời gian tới TP sẽ phát triển lượng xe 2 bánh dùng năng lượng điện lớn. Chiếu theo các quy định hiện hành, cùng việc Sở Xây dựng đang hoàn thiện đề án Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM, việc lắp đặt hệ thống trụ sạc điện/tủ đổi pin xe máy điện để đáp ứng nhu cầu là rất cần thiết.