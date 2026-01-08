Cần Thơ: Dự án mở rộng Quốc lộ 91 vẫn vướng giải phóng mặt bằng 08/01/2026 18:01

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án mở rộng Quốc lộ 91(km0- km7).

Chiều 8-1, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến. Ảnh: CHÂU ANH

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) có chiều dài tuyến hơn 7km; khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành ngày 15-12-2027. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.556 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 1.302 tỉ đồng.

Dự án đi qua địa bàn các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Đến nay, phường Bình Thủy đã bàn giao được 5,1km trong tổng số gần 11km cho dự án; còn phường Thới An Đông đã bàn giao toàn bộ 480m mặt bằng cho dự án.

Tại buổi kiểm tra, đại diện địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã nêu các khó khăn trong quá trình triển khai dự án; trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là mặt bằng.

Cụ thể, toàn dự án hiện mặt bằng đã được bàn giao chia thành nhiều đoạn không liên tục. Đồng thời, trên các đoạn mặt bằng đã bàn giao vướng khoảng không gian phía trên, như: mái che, ban công, biển quảng cáo… của các tổ chức, cá nhân chưa được lập hồ sơ bồi thường. Từ đó, dẫn đến không thể thi công hệ thống cấp nước, hệ thống trụ điện mới.

Video: Phó Chủ tịch TP Cần Thơ kiểm tra dự án mở rộng Quốc lộ 91

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu lãnh đạo địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu khi được bàn giao mặt bằng đến đâu thì tập trung triển khai thi công đến đó để đảm bảo tiến độ cho dự án. Ngoài ra, trong quá trình thi công cần đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.