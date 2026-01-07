Cần Thơ thiếu khoảng 2.000 bác sĩ và 6.500 điều dưỡng vào năm 2030 07/01/2026 14:18

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nêu bất cập vừa thừa, vừa thiếu nhân lực của ngành y tế đến năm 2030. Trong đó, TP thiếu khoảng 2.000 bác sĩ và 6.500 điều dưỡng, nhưng tổng số nhân lực toàn ngành lại chỉ thiếu khoảng 6.000 người.

Ngày 7-1, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ làm việc với giám đốc các bệnh viện công lập trên địa bàn để nghe báo cáo về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Một số chuyên khoa thiếu bác sĩ trầm trọng

Tại đây, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, sau sáp nhập, toàn TP có 48 đơn vị sự nghiệp y tế công lập, gồm 23 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và 20 trung tâm y tế khu vực.

Toàn ngành hiện có 14.000 cán bộ y tế, trong đó trình độ đại học là 6.500 người. TP có 4.789 bác sĩ nhưng chỉ có 4.599 điều dưỡng. Thực trạng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị gần như hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Một số bệnh viện tuyến TP gặp khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị cơ bản và chuyên sâu.

Về thuốc và vật tư y tế, Sở đã giao Trung tâm y tế Ô Môn tổ chức đấu thầu tập trung những loại thuốc cơ bản cho các đơn vị tự chủ nhóm 3 trở lên. Những cơ sở tự chủ nhóm 2 tự tổ chức mua theo quy định. Dự kiến sang năm sẽ không còn tình trạng thiếu thuốc.

UBND TP Cần Thơ làm việc với giám đốc các bệnh viện công trên địa bàn. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo về tổ chức bộ máy, ông Dũng cho biết còn rất khó khăn. Sau sáp nhập, khối lượng công việc của các phòng chức năng thuộc Sở tăng gấp ba lần, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Theo dự kiến đến năm 2030, Cần Thơ cần khoảng 6.337 bác sĩ. So với con số 4.000 hiện có, TP thiếu khoảng 2.000 bác sĩ, đặc biệt là các chuyên khoa sâu. Theo tính toán tỉ lệ 1 bác sĩ cần 1,5 – 2 điều dưỡng, đến năm 2030 TP thiếu khoảng 6.500 điều dưỡng.

Trong khi đó, nhu cầu toàn ngành y tế đến năm 2030 khoảng 20.000 người, hiện đã có 14.000 nên chỉ thiếu khoảng 6.000 người. Việc thiếu 2.000 bác sĩ và 6.500 điều dưỡng nhưng tổng thiếu toàn ngành chỉ 6.000 cho thấy sự dôi dư khoảng 3.000 nhân sự ở các vị trí khác. Ông Dũng đánh giá đây là sự bất hợp lý, ảnh hưởng lớn đến kinh phí.

"Ví dụ một cán bộ y tế có lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, một năm gần 200 triệu đồng. Nếu đơn vị dư 10 người không đúng vị trí thì một năm mất 2 tỉ đồng. Vừa qua một số trung tâm y tế mất cân đối 4 tỉ đến 6 tỉ đồng do số cán bộ không đảm bảo chức năng hoạt động, lương cao nhưng không bố trí làm việc được" - ông Dũng thông tin.

Đáng chú ý, cơ cấu điều dưỡng hiện ít hơn bác sĩ. Hai năm gần đây, TP mất khoảng 384 điều dưỡng chất lượng cao, chuyên môn sâu do chuyển sang các cơ sở khác.

Mạnh dạn thay thế lãnh đạo

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng khó khăn về trang thiết bị y tế cần có lộ trình giải quyết. Bà giao Sở Y tế rà soát các chính sách chưa thực hiện để trình cấp có thẩm quyền, đồng thời xây dựng đề án mở rộng bệnh viện theo thứ tự cấp thiết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Điệp nhấn mạnh: "Giám đốc bệnh viện phải thực sự khỏe thì mới chăm sóc tốt cho nhân dân được. Khỏe ở đây là khỏe từ bản thân và nội bộ cơ quan. Những tồn tại hiện nay có nguyên nhân từ việc bản thân cơ sở y tế và cán bộ không khỏe từ thể chất đến cái tâm".

Đồng thời, bà đề nghị Sở Y tế mạnh dạn thay thế lãnh đạo các cơ sở quản trị điều hành mất đoàn kết, hoạt động không hiệu quả. Đối với cơ chế tự chủ, Sở cần sắp xếp lại những cơ sở hoạt động kém để làm cơ sở 2, 3 cho các đơn vị hiệu quả.

Trang bị theo thứ tự ưu tiên

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế về cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực quản trị. Ông yêu cầu phải có lộ trình căn cơ, tập trung sắp xếp bộ máy bên trong của Sở và từng bệnh viện, bao gồm cả chức năng của trạm y tế.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Từ việc sắp xếp bộ máy sẽ tính đến trụ sở và đất đai. Các bệnh viện tuyến TP và trung tâm y tế khu vực cần tính toán phương án hợp nhất hoặc chuyển thành cơ sở 2, 3 cụ thể. Về tài chính, cần xây dựng cơ chế tự chủ phù hợp thực tế từng đơn vị. Đối với trang thiết bị, Giám đốc Sở Y tế tổng hợp nhu cầu theo thứ tự ưu tiên để báo cáo UBND TP tháo gỡ dần.