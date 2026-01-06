Cần Thơ: Dự án BV Ung bướu 500 giường sẽ khởi động lại vào đầu tháng 1-2026 06/01/2026 08:54

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu 500 giường và sẽ khởi động lại dự án vào đầu tháng 1-2026, hoàn thành trong năm này.

Để chuẩn bị cho họp báo thường kỳ quý IV-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức vào chiều ngày 6-1, Báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi câu hỏi về việc dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ đã chuẩn bị xong các thủ tục cho việc khởi động lại chưa, khi nào khởi động lại dự án này.

Dự án BV ung bướu 500 giường khởi động lại vào đầu tháng 1-2026. Ảnh: NHẪN NAM

Chiều ngày 5-1, Sở Y tế cho biết, ngày 14-11-2025, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 250 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường). Trong đó, nghị quyết đã điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn với vốn ngân sách trung ương (gồm vốn ODA của Chính phủ Hungary hơn 272 tỉ đồng; vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ đồng) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương gần 466 tỉ đồng.

Cạnh đó, nghị quyết cũng đã điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỉ giá) khoảng 344 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh khoảng gần 2.072 tỉ đồng.

Sở Y tế cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Ngày 29-12-2025, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng BV này.

Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP (quy mô 500 giường) sẽ khởi động lại vào đầu tháng 1-2026 và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng liên quan BV Ung bướu, Báo Pháp Luật TP.HCM hỏi về tiến độ mua hai máy xạ trị đến nay ra sao, khi nào có máy về tới BV.

Sở Y tế cho biết, máy thứ nhất mua sắm máy theo Dự án đầu tư máy gia tốc tuyến tính (LINACS) tại BV Ung bướu TP, đã thực hiện chỉ định thầu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu vào ngày 1-12-2025, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, do máy nhập khẩu nên quá trình thực hiện sẽ hoàn tất lắp đặt thiết bị trong quý I-2026.

Máy thứ hai, nhằm thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mua sắm cấp bách, nên TP Cần Thơ đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách TP (theo hình thức chi thường xuyên) để thực hiện theo quy định để đảm bảo thực hiện ngay theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

BV Ung bướu TP là đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm một máy gia tốc tuyến tính (LINACS), một máy CT mô phỏng và xây dựng phòng xạ trị (bunker) chuyên dụng của BV Ung bướu TP trực thuộc Sở Y tế; thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp.

Hiện nay, BV Ung bướu TP đã ký kết hợp đồng với nhà thầu ngày 29-12-2025, do máy nhập khẩu nên quá trình thực hiện sẽ hoàn tất lắp đặt thiết bị trong quý I-2026.