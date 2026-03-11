Khám bệnh, tầm soát miễn phí cho hơn 2.000 người dân TP.HCM 11/03/2026 14:11

(PLO)- Từ ngày 3 đến 11-3-2026, chương trình Tiếp cận y tế toàn diện đã thực hiện 6 đợt khám tầm soát cho hơn 2.000 người dân tại TP.HCM.

Ngày 11-3, tại điểm y tế ấp Cây Trường (Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố, TP.HCM), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân.

Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ ngày 3 đến 11-3-2026, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và UBND TP.HCM, chương trình Tiếp cận y tế toàn diện đã thực hiện 6 đợt khám tầm soát cho hơn 2.000 người dân.

Hoạt động diễn ra tại các xã, phường: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Bình Cơ (Bình Dương cũ), Tân Sơn và Tây Thạnh.

Bên cạnh khám tổng quát, người dân được tầm soát chuyên sâu bằng các thiết bị hiện đại như siêu âm, điện tim, chụp X-quang có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân tại TP.HCM. Ảnh: TT

Tổng giá trị chương trình đạt hơn 1,6 tỉ đồng. Qua đó, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện nhiều ca bệnh nguy hiểm về phổi, thận, tim mạch và nguy cơ đột quỵ để tư vấn điều trị sớm.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, UBND TP.HCM đã làm việc với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đối tác AstraZeneca Việt Nam và Công ty DTK. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau hợp nhất, TP trở thành đại đô thị với hơn 14 triệu dân.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực Đông Nam Á, trọng tâm là y tế thông minh và quản trị dữ liệu bệnh lý.

Ths.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhận định chuyển đổi số là công cụ chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe".

Ths.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tại cuộc làm việc với UBND TP.HCM. Ảnh: TT

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đề xuất 5 định hướng chính sách cho TP, trong đó nhấn mạnh việc liên thông 100% dữ liệu sức khỏe để mỗi người dân có một hồ sơ điện tử thống nhất.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác cam kết đồng hành cùng TP.HCM xây dựng mô hình Thành phố y tế thông minh.

Dự kiến tháng 4-2026, TP sẽ triển khai Booth/Kiosk khám sức khỏe tự động để tầm soát bệnh ban đầu. Khi đó, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai trong khu vực (sau Singapore) áp dụng mô hình tiên tiến này.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh các đề xuất và giao Sở Y tế phối hợp triển khai các chương trình cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đầu tư, hợp tác lâu dài.