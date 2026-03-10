Sau khi ăn ốc, thai phụ 25 tuổi nguy kịch do sốc phản vệ 10/03/2026 16:04

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) vừa cấp cứu và mổ lấy thai khẩn cấp cho thai phụ 25 tuổi nguy kịch do sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc.

Ngày 10-3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy kịch do sốc phản vệ độ 3.

Thai phụ là PTTM (25 tuổi), con so, thai 39 tuần, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc vào tối ngày 7-3. Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng, huyết áp tụt.

Bệnh nhân được hỗ trợ thở ô xy qua ống thông mũi, SpO₂ đạt 98% và xuất hiện mề đay toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn trên thai phụ mang thai 39 tuần và lập tức tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Thai phụ sốc phản vệ được mổ lấy thai tối khẩn. Ảnh: BVCC

Song song với quá trình hồi sức cho người mẹ, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với bác sĩ khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi. Kiểm tra bằng máy Doppler cho thấy nhịp tim thai chỉ còn 90–100 lần/phút và không cải thiện sau 5 phút theo dõi, trong khi nhịp tim thai bình thường dao động từ 110–160 lần/phút. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng suy thai cấp trên thai phụ con so, thai 39 tuần, ngôi đầu, chưa chuyển dạ.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, kíp trực quyết định mổ lấy thai tối khẩn. Bác sĩ gây mê hồi sức và ekip hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí. Sau khi tư vấn nhanh cho gia đình, thai phụ được chuyển ngay vào phòng mổ. Gần 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái chào đời nặng 3,2 kg.

Ngay sau khi chào đời, em bé được ê-kíp hồi sức nhi tiếp nhận và chăm sóc sau sinh, sau đó chuyển về khoa Sản để tiếp tục theo dõi. Người mẹ cũng được theo dõi sát tại phòng mổ trước khi chuyển về khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Bé gái chào đời nặng 3,2 kg. Ảnh: NVCC

Ca cấp cứu thành công này cho thấy sự phối hợp khẩn trương, hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức như Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức và Khoa Hồi sức tích cực nhi - Sơ sinh. Nhờ chẩn đoán nhanh, xử trí đúng phác đồ và quyết định phẫu thuật kịp thời, hai mẹ con đã được cứu sống an toàn.

BS CKI Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết đây là trường hợp cấp cứu rất nguy hiểm khi thai phụ vừa rơi vào tình trạng sốc phản vệ nặng, vừa xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp. Trong những tình huống như vậy, việc đánh giá nhanh, xử trí kịp thời và quyết định mổ lấy thai tối khẩn là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thận trọng với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.