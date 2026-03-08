Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức: Ngành y tế kêu gọi người dân hiến tiểu cầu, máu hiếm

Ngày 8-3, Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ 18.
Chương trình thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn TP tham gia hiến máu và các hoạt động đồng hành.
TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định máu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác điều trị. Nếu không có nguồn máu dự trữ, dù bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó có thể thực hiện đầy đủ các phương pháp điều trị để cứu người bệnh, đặc biệt là các trường hợp chấn thương hoặc đa chấn thương. Trong năm, thời điểm thường xảy ra tình trạng thiếu máu nhiều nhất là sau dịp Tết Nguyên đán.
Theo Thứ trưởng, chương trình Chủ nhật Đỏ diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và trong Tháng Thanh niên – tháng của tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Trong bối cảnh lượng máu dự trữ đang ở mức thấp, hoạt động này càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.
Thứ trưởng nhấn mạnh, bảo đảm nguồn máu phục vụ khám, chữa bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt của Bộ Y tế trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, để làm được điều đó rất cần sự chung tay của toàn xã hội thông qua các hoạt động lan tỏa như chương trình hiến máu hôm nay.
“Tôi mong phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ diễn ra trong một dịp mà được duy trì thường xuyên, liên tục. Bên cạnh hiến máu toàn phần, ngành y tế cũng kêu gọi người dân tham gia hiến tiểu cầu và mở rộng nguồn người hiến máu hiếm, bởi điều này mang lại lợi ích rất lớn cho công tác điều trị” – ông nói.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện. Các bạn trẻ luôn thể hiện tinh thần xung kích, hưởng ứng mạnh mẽ và tích cực lan tỏa thông điệp hiến máu nhân đạo thông qua mạng xã hội, các nhóm bạn bè và hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng.
Ông cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là hơn 5.000 sinh viên có mặt tại buổi lễ, đồng thời mong muốn các bạn tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này đến cộng đồng trên khắp cả nước.
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong thời điểm đầu năm khi nhu cầu máu tại các cơ sở y tế luôn ở mức cao.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần, đồng thời tặng 20 máy tính cho hội sinh viên các trường đại học trên địa bàn TPHCM nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.
Ban Biên tập Báo Tiền Phong mong muốn Chủ Nhật Đỏ mang sứ mệnh huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước.
Nhà báo PHÙNG CÔNG SƯỞNG, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong