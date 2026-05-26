Đình chỉ cơ sở bánh mì bán hộp xôi có dòi bò lúc nhúc 26/05/2026 18:03

(PLO)- Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở bánh mì Hạnh Phúc có nhiều vi phạm nên tiến hành đình chỉ.

Ngày 26-5, UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) thông tin đã ra quyết định tạm đình chỉ với cơ sở bánh mì Hạnh Phúc do bà Trần Thị Thanh Huyền làm chủ tại thôn Nam Đông; sau kiểm tra liên quan đến vụ việc hộp xôi có dòi bò lúc nhúc.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã Cồn Tiên ngày 25-5 đối với cơ sở bánh mì Hạnh Phúc, UBND xã Cồn Tiên quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này kể từ ngày 26-5 cho đến khi khắc phục đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Đoàn liên ngành làm việc với cơ sở bánh mì Hạnh Phúc. Ảnh: Vũ Ngọc.

Trước đó, Qua kiểm tra, cơ sở bánh mì Hạnh Phúc có các vi phạm như để xảy ra vụ việc thực phẩm có dòi trong thức ăn bán cho khách hàng; không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã hết hạn và giấy khám sức khỏe của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm đã hết hạn.

UBND xã Cồn Tiên yêu cầu cơ sở trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động phải có trách nhiệm tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Tiêu hủy các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Cơ sở phải thực hiện tổng vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và khắc phục đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Hình ảnh dòi bò trong hộp xôi sau khi mua ở tiệm bánh mì Hạnh Phúc. Ảnh: MT.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm. Cơ sở chỉ được hoạt động trở lại khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã xác minh sự việc một hộp xôi có dòi bò lúc nhúc khi mua ở tiệm bánh mì trên địa bàn.

Theo đó, sáng ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên phát hiện tài khoản Facebook tên T.K đăng tải nội dung phản ánh việc phát hiện dòi bò trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên.

Bài phản ánh thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã làm rõ sự việc, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Ngân (17 tuổi) đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông mua năm hộp xôi thập cẩm với giá 10 ngàn đồng/hộp do bà Trần Thị Thanh Huyền (quê TP Huế) trực tiếp bán.

Cháu Ngân mang số xôi trên về nhà tại thôn Nam Tân để mọi người cùng sử dụng, bốn hộp xôi đã được sử dụng và còn một hộp.

Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Cường ngủ dậy lấy hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi.

Anh Cường mới ăn một miếng xúc xích thì phát hiện sự việc nên đã nhả ra, không tiếp tục sử dụng thức ăn.

Ngay sau đó, cháu Nguyễn Thị Ngân mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh vụ việc. Bà Trần Thị Thanh Huyền đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả số tiền đã bán cho cháu Ngân.

Qua làm việc với Công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.