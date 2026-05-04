Thông tin mới vụ 67 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Trị 04/05/2026 17:54

(PLO)- Đến nay, phần lớn bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Quảng Trị đã ổn định và được xuất viện.

Chiều 4-5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), thông tin đã có 55/67 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm được xuất viện.

Trước khi ra viện, các bệnh nhân đều được kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu; tiếp tục theo dõi tại nhà. Khi có dấu hiệu bất thường phải quay lại cơ sở y tế.

12 bệnh còn lại vẫn còn các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy… được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa Truyền nhiễm.

67 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc khi ăn bánh mì. Ảnh: MT

Dự kiến khoảng 2-3 ngày tới, các bệnh nhân này có thể được xuất viện nếu sức khỏe ổn định.

Ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cũng thông tin, mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đến vụ việc đã được gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, đang chờ kết quả.

Bác sĩ nhanh chóng hỗ trợ các bệnh nhân. Ảnh: MT

Như PLO đã đưa tin, chiều 1-5, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng tuổi, lớn tuổi nhất 87 tuổi.

Theo UBND xã Tân Lập, qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả bệnh nhân đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, ăn trong khoảng thời gian từ ngày 28-4 đến 29-4.