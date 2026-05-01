Đã có 64 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Trị

(PLO)- Đa số bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Trị đang sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... 
Chiều 1-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin tính đến 15 giờ cùng ngày đã có 64 bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện này nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất 87 tuổi.

ngo-doc-thuc-pham.jpg
Các bệnh nhận đang điều trị nghi ngộ độc bánh mì. Ảnh: MT.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên; đa số các bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi.

Theo UBND xã Tân Lập, qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả bệnh nhân đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, ăn khoảng thời gian từ ngày 28-4 đến 29-4.

Hiện lực lượng chức năng đã thu thập các mẫu thực phẩm liên quan; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30-4 đến khi có thông báo mới.

Như PLO đã thông tin, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận điều trị 46 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Điểm chung của các bệnh nhân này là đều ăn bánh mì của một tiệm bánh trên địa bàn.

ngo-doc.jpg
Lực lượng y tế khẩn trương cấp cứu cho các bệnh nhân. Ảnh: MT.

Đa số bệnh nhân ở độ tuổi 11-15 tuổi. Trước khi có các triệu chứng nghi ngộ độc, những người này đã ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Minh Trường
#ngộ độc #quảng trị #học sinh #bánh mỳ

