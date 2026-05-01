Gần 50 người nhập viện nghi do bánh mì ở Quảng Trị: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 01/05/2026 18:22

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ 46 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 29-4 đến 1-5, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 46 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cần khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Hàng chục người tại Quảng Trị nhập viện có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: MT

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm người quản lý, sản xuất và kinh doanh. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, tập trung vào nhóm kinh doanh thức ăn đường phố.

Đa số bệnh nhân từ 11 đến 15 tuổi. Trước đó, những người này đã ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Đa số bệnh nhân từ 11 đến 15 tuổi. Trước đó, những người này đã ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND xã Tân Lập đã đến bệnh viện thăm hỏi người bệnh và tìm hiểu nguyên nhân. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu nguyên liệu tại tiệm bánh để làm rõ. Những người đã ăn tại tiệm này, nếu có triệu chứng đều được đưa vào bệnh viện kiểm tra.