Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học ở TP.HCM lên đến 46 29/04/2026 09:07

(PLO)- Đã có 46 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở TP.HCM.

Sáng 29-4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có những thông tin ban đầu về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM).

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra, xử lý vụ việc. Sở trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Sở đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ.

Ngoài ra sở đã kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn, đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Đồng thời lấy mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng để kiểm nghiệm và đã yêu cầu các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn thực hiện xét nghiệm phân nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Ảnh: BVCC

Theo thông tin tổng hợp bước đầu, tính đến chiều ngày 28-4, có 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Hiện sức khỏe các học sinh đang được các cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc.

Sở An toàn thực phẩm đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.

Như PLO đưa tin, ngày 28-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP ghi nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25-4 đến trưa ngày 27-4-2026, 4 bệnh viện trên địa bàn TP đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Trong đó có 23 ca học sinh và 2 ca người lớn (là bảo mẫu).

Trong các ca nhập viện, có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng.

Sau 1 ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, vận mạch cao, thở máy, trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Đáng chú ý, theo Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả xét nghiệm mẫu phân của 1 ca bệnh phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.