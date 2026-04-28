Bộ Y tế vào cuộc vụ 25 người nghi ngộ độc tại 1 trường tiểu học 28/04/2026 19:53

(PLO)- Liên quan đến vụ 25 người nghi ngộ độc tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Cụ thể, Cục cho biết đã nhận được thông tin từ ngày 25 đến 27-4, một số bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt… nghi bị ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học; thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Phụ huynh trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận đón con về vào trưa nay 28-4 sau khi nhà trường thông báo tạm ngưng bán trú. Ảnh: TH

Như PLO đã đưa tin, ngày 28-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Trong đó, 23 trường hợp là học sinh và 2 ca là người lớn.

Đáng chú ý, 1 trẻ khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng. Sau 1 ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, vận mạch cao, thở máy, trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả xét nghiệm mẫu phân của 1 ca bệnh phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Hiện, các trường hợp nghi ngộ độc có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời.

Cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra xác minh. Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm cũng thông báo tạm ngưng bán trú và chuyển sang học trực tiếp 1 buổi trong 2 ngày 28 và 29-4.