Cứu sống ca hiếm gặp tắc cùng lúc 2 nhánh mạch vành nguy kịch 02/06/2026 15:28

(PLO)- Nam bệnh nhân 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc hoàn toàn cùng lúc hai nhánh động mạch vành chính – tình trạng hiếm gặp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Ngày 2-6, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch do tắc nghẽn hoàn toàn cùng lúc hai nhánh động mạch vành chính – một tình huống hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao.

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa 12-5, anh NNN (45 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP.HCM) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội sau xương ức, lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi sau bữa ăn khoảng một giờ. Bệnh nhân được đưa đến một cơ sở y tế địa phương, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để can thiệp chuyên sâu.

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn đau ngực dữ dội, kích thích, da tái nhợt và thiếu ô-xy máu nặng, chỉ số SpO2 chỉ đạt 85-90% dù đã được hỗ trợ thở ô-xy. Kết quả điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp thành dưới và thành trước rộng, siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp tim giảm nghiêm trọng.

Nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, có khả năng tắc nhiều nhánh động mạch vành kèm suy tim cấp tiến triển nhanh, ê-kíp can thiệp tim mạch lập tức đưa bệnh nhân vào phòng thông tim. Kết quả chụp mạch vành xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn hai trong ba nhánh động mạch chính nuôi tim, trong khi nhánh còn lại có kích thước nhỏ.

Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện hút huyết khối và đặt stent tái thông thành công cả hai nhánh động mạch vành chỉ trong chưa đầy 60 phút. Sau can thiệp, dòng máu đến cơ tim được khôi phục, tình trạng đau ngực cải thiện rõ rệt. Do vẫn còn suy tim, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tim mạch để theo dõi tích cực.

Sau một ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, cai được thuốc vận mạch và được chuyển về khoa Nội tim mạch – Lão học tiếp tục theo dõi. Những ngày tiếp theo, bệnh nhân được xử lý triệt để các tổn thương mạch vành còn lại và xuất viện sau 8 ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo BS CKI Đặng Minh Hùng, nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tim mạch có tỷ lệ biến chứng và tử vong rất cao nếu không được can thiệp trong những giờ đầu. Thời gian chính là cơ tim, bởi mỗi phút trôi qua sẽ có thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử. Những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có tắc từ hai nhánh động mạch vành trở lên chỉ chiếm khoảng 2,5% số bệnh nhân STEMI được can thiệp mạch vành qua da tiên phát và có nguy cơ tử vong rất cao do sốc tim hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá khoảng một gói mỗi ngày, bị tăng huyết áp nhưng không điều trị. Các xét nghiệm còn ghi nhận tình trạng rối loạn mỡ máu với LDL-cholesterol 157 mg/dL và tiền đái tháo đường.

ThS.BS CKII Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch – Lão học, Trưởng ê-kíp can thiệp, cho biết hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, các yếu tố này thường tiến triển âm thầm nên dễ bị người bệnh chủ quan cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ hằng năm để tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch, từ đó được theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng có thể đe dọa tính mạng. Phòng bệnh và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn nhiều so với điều trị khi bệnh đã tiến triển nặng.