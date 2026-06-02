Moscow đáp trả 'rắn' vụ Hải quân Pháp bắt giữ tàu Nga 02/06/2026 05:57

(PLO)- Moscow gọi hành vi bắt giữ tàu Nga của Hải quân Pháp và đồng minh là "cướp biển" và phản bác việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 1-6, Nga cáo buộc Pháp và Anh có hành vi "cướp biển" sau khi lực lượng hải quân Pháp và Anh bắt giữ một tàu chở hàng của Nga, vốn đang di chuyển từ Murmansk (Nga) đến Cameroon, trong vùng biển quốc tế, theo đài RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tàu Tagor đã bị hải quân Pháp và Anh bắt giữ vào ngày 31-5, cách bờ biển Brittany, nằm ở phía tây nước Pháp, hơn 400 hải lý.

Bà Zakharova cho biết Đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu phía Pháp cung cấp đầy đủ thông tin về hoàn cảnh vụ bắt giữ, đồng thời khẳng định rằng hành vi bắt giữ này vi phạm luật hàng hải quốc tế. Bà cũng nói thêm rằng Moscow đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ các thành viên thủy thủ đoàn người Nga trên tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng vụ Pháp bắt giữ tàu Nga. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Nhà ngoại giao Nga cho biết giới chức Pháp cho rằng tàu này hoạt động với cờ giả. Bà Zakharova viện dẫn Điều 110 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển vốn quy định về quyền khám xét tàu thuyền trên biển cả. Điều khoản này cho phép kiểm kiểm tra các tàu thuyền trên biển cả trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi nghi ngờ một tàu không có quốc tịch. Tuy nhiên, theo phía Moscow, luật hàng hải quốc tế không cho phép tàu chiến buộc tàu khác thay đổi hướng đi và hộ tống nó từ vùng biển quốc tế vào cảng quốc gia.

Bà Zakharova cũng bác bỏ thông tin mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng đàn trên X rằng tàu Nga này đang vi phạm “các lệnh trừng phạt quốc tế”. Bà cho rằng chỉ những lệnh cấm được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn mới được coi là lệnh trừng phạt quốc tế và các biện pháp đơn phương do các quốc gia châu Âu áp đặt không thể được coi là trừng phạt quốc tế.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc các chính phủ châu Âu lựa chọn diễn giải các quy định pháp luật để phù hợp với lợi ích của mình, đồng thời cho rằng việc thực thi các biện pháp trừng phạt trong các khu vực được điều chỉnh bởi quyền tự do hàng hải có thể gây ra những hậu quả lớn đối với ngành vận tải biển toàn cầu.

Trước đó, cũng vào ngày 1-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng video trên X quay lại cảnh hải quân Pháp cùng một số đối tác bắt giữ tàu chở dầu Tagor trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương.

Ông Macron cho rằng việc các tàu lách các lệnh trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine hơn 4 năm nay là “không thể chấp nhận được”. Ông cũng nói rằng những tàu này không tuân thủ những quy tắc hàng hải cơ bản nhất và tạo nên mối đe dọa đối với môi trường và an ninh cho nhiều người.

Theo trang web theo dõi tàu VesselFinder, tàu Tagor mang cờ Madagascar và hồi đầu tháng 5 tàu này đã cập cảng Murmansk (Nga).