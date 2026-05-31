Vụ án giết bạn, cướp con để che giấu âm mưu mang thai giả 31/05/2026 15:00

(PLO)- Cô Heidi Broussard là nạn nhân của vụ án bắt cóc, giết người khi hung thủ âm mưu cướp đứa con 2 tuần tuổi của cô để che giấu âm mưu mang thai giả.

Ngày 12-12-2019, cô Heidi Broussard (33 tuổi) biến mất bí ẩn cùng đứa con mới sinh được 2 tuần. Vụ mất tích đã buộc các nhà điều tra tìm kiếm khẩn trương, để tìm ra nghi phạm cùng động cơ mà không ai có thể ngờ tới, theo đài Oxygen.

Mất tích bí ẩn

Một ngày cuối năm 2019, hai tuần sau khi cô Broussard và vị hôn phu Shane Carey chào đón con gái Margot, cuộc sống của cả hai dần quay lại bình thường.

Cô Heidi Broussard và Margot Carey. Ảnh: CƠ QUAN CẢNH SÁT AUSTIN

Ngày 12-12-2019, ông Carey đi làm như thường lệ, trong khi cô Broussard đưa con trai 6 tuổi Silas đến trường. Hình ảnh cô đưa con đến trường cũng được camera giám sát tại trường ghi lại.

Nhưng khi ông Carey trở về nhà vào khoảng 14 giờ 30 hôm đó, vị hôn thê và con gái nhỏ của ông đã biến mất, mặc dù xe của cô Broussard vẫn còn ở bãi đậu xe của khu chung cư với túi xách và ví tiền bên trong.

Ban đầu, ông Carey nghĩ rằng hai người đi thăm ai đó trong khu chung cư, nhưng ông bắt đầu lo lắng sau khi đón con trai Silas từ trường về mà họ vẫn chưa trở lại.

Sau khi gọi điện cho những người bạn thân nhất của cô Broussard, ông Carey đã báo cáo việc hai người mất tích với cơ quan cảnh sát Austin, bang Texas (Mỹ) vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày.

“Trường hợp này khác biệt. Đó không chỉ là một người phụ nữ mất tích. Đó là một người phụ nữ mất tích cùng với một đứa bé 2 tuần tuổi” – cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Combs giải thích.

Trong quá trình khám xét căn hộ, các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu đột nhập trái phép hay xô xát.

Nhưng họ đã tìm thấy một manh mối đáng lo ngại cho thấy cô Broussard có thể đã bị đưa đi. Bé Margot được chẩn đoán mắc bệnh vàng da ngay sau khi sinh và cần một loại sữa công thức đặc biệt để điều trị, nhưng loại sữa này đã bị bỏ lại ở căn hộ.

“Người phụ nữ nào lại đưa một đứa bé 2 tuần tuổi đi mà không có thức ăn, không có tã lót, không có túi xách?” – đặc vụ Combs đặt câu hỏi.

Lần ra manh mối

Các nhà điều tra đã xem xét khả năng cô Broussard có thể bị trầm cảm sau sinh, nhưng anh Carey khẳng định vị hôn thê của anh không mắc chứng này.

Nghi ngờ nhanh chóng đổ dồn vào Carey, vì bạn bè của ông cho biết ông có mối quan hệ lúc hợp lúc tan với cô Broussard trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà điều tra xác nhận rằng ông đã đi làm suốt ngày hôm đó.

“Anh ấy đã đưa điện thoại di động của mình cho cảnh sát để điều tra. Vào ngày 12-12, anh ấy đã cho phép họ khám xét căn hộ, anh ấy đã cho phép họ xem xét chiếc xe. Vì vậy, anh ấy không giấu giếm điều gì cả” – ông Combs nói.

Cuộc điều tra nhanh chóng được đẩy mạnh, với sự tham gia của FBI.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một người phụ nữ và một em bé lên một chiếc ô tô vào ngày cô Broussard mất tích.

Cùng thời điểm đó, các nhà điều tra được biết từ những người thân với cô Broussard và nhân viên bệnh viện rằng người bạn thân nhất của cô – cô Maygen Humphrey có hành vi kỳ lạ trong phòng sinh khi đến thăm bạn mình.

“Ngay khi chúng tôi biết được câu chuyện về những gì đã xảy ra trong phòng sinh, các chuyên gia phân tích hành vi của chúng tôi ngay lập tức nói: ‘Chúng ta thực sự phải xem xét điều này. Đây có thể là một tình huống liên quan đến khát vọng làm mẹ’. Khát vọng làm mẹ là trạng thái tâm lý mà người phụ nữ có khao khát mãnh liệt muốn có con” – ông Combs giải thích.

Theo lời cô Kelly Budd – bạn của cô Broussard, Broussard và Humphrey dường như đều mang thai cùng một lúc, thậm chí còn cùng ngày dự sinh.

Chỉ vài tuần sau khi cô Broussard sinh con, bạn bè của cô nhớ lại Humphrey đã thông báo rằng cô đã sinh một bé gái tên Luna vào khoảng ngày 8 hoặc 9-12, nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào của em bé. Điều này đã khiến các nhà điều tra nghi ngờ.

Hung thủ

Dữ liệu điện thoại di động và camera cũng cho thấy Humphrey đã ở gần căn hộ của Broussard vào ngày cô mất tích.

Maygen Humprey. Ảnh: VĂN PHÒNG CÔNG TỐ QUẬN HARRIS

Trong khi đó, các nhà điều tra khác đã nói chuyện với bạn trai cũ của Humphrey. Người này cho biết khi anh ta trở về nhà sau chuyến công tác vào ngày 13-12, Humphrey nói với anh ta rằng cô đã sinh đứa con của họ.

Khi các nhà điều tra cho anh ta xem ảnh của Margot, anh ta cho biết đó là đứa bé mà Humphrey nói là con của họ.

Các nhà điều tra tìm đến nhà Humphrey hôm 19-12-2019. Tại đây, cô ta khăng khăng đứa bé có mặt trong nhà là con mình.

Nhưng một điều tra viên khám xét nhà đã phát hiện mùi hôi bốc ra từ cốp xe của cô ta và tìm thấy thi thể của cô Broussard bị nhét trong một chiếc túi. Sau đó, nhân viên điều tra xác định cô ấy đã bị siết cổ đến chết.

Humphrey đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người, hai tội bắt cóc và làm giả chứng cứ về thi thể người. Trong khi đó, Margot được đưa đến bệnh viện và gặp lại cha cô bé.

Các nhà điều tra cho rằng Humphrey thực sự không có thai và đã nói dối mọi người. Humphrey bị kết án 55 năm tù giam mà không có cơ hội được ân xá.