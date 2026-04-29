Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tăng án lên 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật 29/04/2026 16:45

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị Tòa án cấp cao Seoul tăng án lên 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật, cao hơn so với mức án của tòa sơ thẩm đưa ra vào tháng 1.

Ngày 29-4, Tòa án cấp cao Seoul đã xét xử phúc thẩm vụ án của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, liên quan việc ban bố lệnh thiết quân luật vào cuối năm 2024. Tòa án đã tăng mức án của ông Yoon lên 7 năm tù, cao hơn so với mức án 5 năm tù được đưa ra trước đó, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) trong phiên tòa hôm 29-4. Ảnh: TÒA ÁN CẤP CAO SEOUL

Cụ thể, Tòa án cấp cao Seoul kết luận ông Yoon phạm tội lạm dụng quyền lực tổng thống, cản trở công vụ và làm giả giấy tờ liên quan việc xử lý tuyên bố thiết quân luật. Trong phiên tòa, nhóm công tố viên đặc biệt do công tố viên Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị tòa xử ông Yoon 10 năm tù.

“Với tư cách là tổng thống đương nhiệm vào thời điểm phạm tội, ông Yoon gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì Hiến pháp và bảo vệ, thúc đẩy các quyền tự do và quyền lợi của người dân. Nhưng thay vào đó, ông đã phản bội nghĩa vụ đó và làm sâu sắc thêm tình trạng bất ổn xã hội thông qua vụ án này” – Thẩm phán Yoon Seong-sik nói.

Trước đó, ngày 16-1, Tòa án Trung tâm quận Seoul tuyên phạt ông Yoon mức án 5 năm tù giam liên quan vụ ban bố lệnh thiết quân luật. Hội đồng xét xử xác định bị cáo phạm tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ, lạm dụng chức vụ quyền hạn liên quan chức năng hiến định của Nội các, cũng như làm giả và tiêu hủy tài liệu công.

Theo tờ The Korea Times, bản án này tách biệt với bản án chung thân, được Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra đối với ông Yoon hôm 19-2.

Khi ấy, tòa án cho rằng việc áp đặt thiết quân luật là một cuộc nổi dậy vì ông Yoon đã tìm cách làm tê liệt quốc hội bằng cách điều động quân đội đến khu phức hợp của cơ quan lập pháp. Đáng chú ý, tòa án nhiều lần nhấn mạnh rằng trọng tâm của vụ án là việc ông Yoon điều động quân đội đến quốc hội.