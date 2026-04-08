Nga triệu tập đại sứ Nhật, gửi thông điệp tới Hàn Quốc liên quan Ukraine 08/04/2026 21:21

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật liên quan thương vụ máy bay không người lái giữa công ty Nhật và Ukraine, đồng thời đưa ra cảnh báo tới Hàn Quốc về việc tham gia sáng kiến cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ngày 8-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại sứ Nhật tại Moscow - ông Akira Muto để làm rõ thỏa thuận đầu tư mà một công ty Nhật đã ký với một nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Hôm nay, Đại sứ Nhật đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập. [Bộ Ngoại giao Nga] đã trao công hàm phản đối về các thông tin liên quan một thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn Terra Drone có trụ sở tại Tokyo và một nhà sản xuất UAV tấn công của Ukraine" - bà Zakharova cho biết.

Tại Bộ Ngoại giao Nga, ông Muto được thông báo rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào nước này đã tạo cơ sở cho Moscow "coi hành động đó là thù địch công khai và gây tổn hại lợi ích an ninh của đất nước chúng tôi".

Đại sứ Nhật được cho biết rằng quan hệ Nhật -Nga đã "xuống cấp đến mức thấp chưa từng có" do "các chính sách không thân thiện" của Tokyo.

Phía Nhật chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Tờ Kyiv Independent đưa tin rằng vào tháng trước, Tập đoàn Terra Drone đã thông báo đạt được thỏa thuận với Amazing Drones LLC có trụ sở ở Ukraine, trở thành công ty Nhật đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này.

Khoản đầu tư này, không được tiết lộ về quy mô, sẽ thúc đẩy việc mở rộng quy mô sản xuất lớn tại Amazing Drones, với việc Terra Drone sử dụng kinh nghiệm 10 năm để xử lý chuỗi cung ứng, tiếp thị và mở rộng toàn cầu.

Cũng trong ngày 8-4, Đại sứ Nga tại Seoul Georgy Zinovyev cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều đó sẽ giáng một đòn không thể hàn gắn vào mối quan hệ của Seoul với Moscow, theo TASS.

“Sau những báo cáo trên truyền thông hồi tháng 2 cho rằng chính quyền Hàn Quốc đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến ​​PURL của NATO, Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng việc tham gia cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ gây tổn hại không thể khắc phục được mối quan hệ của chúng tôi với Hàn Quốc và phá hủy triển vọng đối thoại mang tính xây dựng trên bán đảo Triều Tiên” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cho rằng “chính phủ Hàn Quốc không muốn kịch bản đó xảy ra”, ông Zinovyev hy vọng Seoul sẽ xem xét lập trường của Nga khi cân nhắc tham gia sáng kiến ​​PURL.

Đồng thời, Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng các quan chức Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố công khai về việc không tham gia cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Nga coi cách tiếp cận này là cơ sở cần thiết để ngăn chặn sự đổ vỡ của quan hệ Nga-Hàn, cũng như là điều kiện tiên quyết để khôi phục đối thoại và hợp tác song phương” - ông Zinovyev cho hay.

Hàn Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Zinovyev.

Được NATO khởi xướng vào tháng 7-2025, PURL nhằm mục đích đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine. Thay vì thực hiện các giao dịch mua riêng lẻ, các quốc gia tham gia sẽ đóng góp tài chính chung vào một gói chung mà Mỹ sử dụng để cung cấp vũ khí do Washington sản xuất và các thiết bị quan trọng khác.

Hồi tháng 2, tờ Korea Times dẫn nguồn tin ngoại giao rằng Hàn Quốc đang xem xét liệu có nên tham gia sáng kiến ​​của NATO nhằm giúp tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine hay không.

Nếu quyết định tham gia, động thái này có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng với châu Âu khi Seoul tìm cách mở rộng việc bán vũ khí cho các nước thành viên NATO, đồng thời làm căng thẳng thêm quan hệ với Nga.