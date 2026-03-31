Kiev, Tehran đấu khẩu về sự tham gia của Ukraine trong cuộc chiến ở Iran 31/03/2026 17:17

(PLO)- Iran cáo buộc việc Kiev triển khai các chuyên gia chống máy bay không người lái (UAV) đến các nước vùng Vịnh cấu thành sự can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột tại Iran và Kiev phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật quốc tế.

Theo một bức thư do đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) gửi tới Tổng thư ký Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an ngày 31-3, Tehran đã cáo buộc Ukraine đồng lõa trong hành động gây hấn quân sự của Mỹ-Israel, viện dẫn việc Kiev triển khai các chuyên gia chống máy bay không người lái (UAV) đến các nước vùng Vịnh.

Trong thư, phía Iran cho rằng hành động của Ukraine cấu thành sự can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột và do đó Kiev phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật quốc tế, theo hãng thông tấn Tasnim.

“Việc Ukraine thừa nhận đã cử hàng trăm chuyên gia đến khu vực để chống lại Iran trên thực tế là bằng chứng về sự hỗ trợ vật chất và hoạt động cho hành động gây hấn quân sự” - Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeed Iravani viết.

Ông Iravani cho rằng vai trò của Ukraine không phải là ngẫu nhiên mà là một hình thức “tham gia tích cực và tạo điều kiện cho việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại một quốc gia có chủ quyền. Do đó, điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng theo luật quốc tế, bao gồm các nguyên tắc về trách nhiệm của nhà nước và lệnh cấm hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc trên, gọi điều đó là sai sự thật và chỉ ra vai trò của Iran trong việc cung cấp UAV cho Nga.

Các quan chức Ukraine nói rằng hàng chục nghìn UAV Shahed do Iran thiết kế đã được phóng vào Ukraine trong suốt cuộc chiến với Nga.

“Gần 60.000 UAV do Iran và Nga cung cấp đã tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Không một UAV nào của Ukraine từng tấn công Iran” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi cho biết.

Trên thực tế, sự quan tâm đến năng lực phòng thủ bằng UAV của Ukraine đã lan rộng khắp Trung Đông, với một số quốc gia, bao gồm Qatar, đã cử các quan chức và đại diện quân sự đến thăm các cơ sở của Ukraine và học hỏi những đổi mới trong thời chiến của Kiev, theo tờ Kyiv Independent.

Ngày 30-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng thông báo rằng Kiev sẽ cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng, bao gồm các hệ thống hỗ trợ khai thông Eo biển Hormuz, cho các quốc gia vùng Vịnh theo loạt thỏa thuận mới.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thỏa thuận song phương với Ukraine còn bao gồm hợp tác công nghệ, đầu tư và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và hệ thống không người lái.