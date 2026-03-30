Nga: Mỹ vừa đưa ra những 'đề xuất thú vị' về hòa bình Ukraine 30/03/2026 05:28

(PLO)- Tiến trình hòa bình Ukraine đang đình trệ do căng thẳng Trung Đông, nhưng Nga tiết lộ Mỹ vừa đưa ra các "đề xuất thú vị" nhằm thúc đẩy hòa giải.

Ngày 29-3, ông Yuri Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - nói rằng tiến trình hòa bình Nga-Ukraine trên thực tế đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, đài RT đưa tin.

Ông Ushakov cho biết Mỹ đã "đưa ra một số ý tưởng và đề xuất khá thú vị, và tôi muốn nói là hữu ích" đối với tiến trình hòa bình Ukraine, song không nêu chi tiết.

"Nhưng cho đến nay, những điều đó vẫn chưa được hiện thực hóa" - vị trợ lý Điện Kremlin nói thêm.

Ông Ushakov lưu ý rằng suy cho cùng Nga hoạt động theo phương châm "tin tưởng nhưng phải kiểm chứng" khi đề cập các mối quan hệ quốc tế.

Ông Yuri Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Trong nhiều tháng qua, Moscow và Kiev đã tham gia vào các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Hai bên đã tổ chức hai cuộc họp theo thể thức 3 bên tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE) vào tháng 1, tiếp nối bằng các cuộc hội đàm tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ) vào giữa tháng 2.

Tuy nhiên, các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng các đòn không kích trả đũa của Tehran vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông đã làm gián đoạn vòng đàm phán tiếp theo tại UAE, vốn được lên kế hoạch vào đầu tháng 3.

Đầu tháng này, Moscow tuyên bố nỗ lực đàm phán 3 bên nhằm giải quyết xung đột Ukraine cần được tiếp tục, bởi tất cả các bên đều mong muốn chấm dứt chiến sự.

Vào đầu tháng 3, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn với 500 người mỗi bên. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết thỏa thuận hoán đổi này đã được thống nhất trong vòng đàm phán gần nhất tại Abu Dhabi.

Thời điểm đó, ông Witkoff nhấn mạnh đợt trao đổi là minh chứng cho thấy "nỗ lực gắn kết ngoại giao bền bỉ đang mang lại những kết quả hữu hình".

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 26-3, một phái đoàn các nhà lập pháp Nga đã có cuộc gặp với nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ theo lời mời của Hạ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna (đảng Cộng hòa, bang Florida).

"Với tư cách là đại diện của hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm mang đến cho công dân của mình một cuộc đối thoại mở, những ý tưởng và các kênh liên lạc cởi mở" - bà Luna viết trên nền tảng X sau cuộc hội đàm tại Viện Hòa bình Donald Trump ở thủ đô Washington.

Trưởng phái đoàn Nga - ông Vyacheslav Nikonov nhận định cuộc gặp diễn ra "tốt đẹp hơn mong đợi", đồng thời khẳng định việc khôi phục liên lạc giữa cơ quan lập pháp hai nước hiện nay là điều "có thể thực hiện được".