Tổng thống Zelensky lên tiếng vụ Ngoại trưởng Rubio nói việc Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi Donbass ‘không đúng sự thật’ 29/03/2026 05:28

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm rõ cách hiểu của mình về lập trường của Washington liên quan các bảo đảm an ninh cho Kiev sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi phát biểu trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine về vấn đề này là “một lời nói dối”.

Ngày 28-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington đề nghị Kiev từ bỏ Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là “nói dối”, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, ngày 26-3, ông Zelensky nói rằng các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Kiev phụ thuộc vào việc Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà Ukraine vẫn đang kiểm soát.

Ông Rubio ngày 27-3 đã bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine.

“Đó là lời nói dối. Tôi đã nghe ông ấy nói như vậy, và thật đáng tiếc khi ông ấy phát biểu như thế, bởi ông ấy biết điều đó không đúng và không phải những gì ông ấy được thông báo” - ông Rubio nói với các phóng viên.

“Những gì ông ấy được thông báo là các bảo đảm an ninh sẽ không có hiệu lực cho đến khi chiến tranh kết thúc, bởi nếu không thì chẳng khác nào [Mỹ] đang tự đưa mình vào cuộc chiến” - ông Rubio nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Đáp lại, Tổng thống Zelensky ngày 28-3 không bác bỏ những phát biểu của ngoại trưởng Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng theo cách hiểu của ông, “kết thúc chiến tranh” đồng nghĩa với việc Ukraine rút khỏi Donbass theo khuôn khổ hiện tại của các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo ông Zelensky, Nga đã đưa ra một “tối hậu thư” cho Ukraine.

“Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk” - ông Zelensky giải thích, lưu ý rằng Mỹ sẽ chỉ cung cấp các bảo đảm an ninh sau khi chiến tranh kết thúc.

“Chúng tôi sẽ không thể nhận được các bảo đảm an ninh từ Mỹ cho đến khi có lệnh ngừng bắn, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Và sau khi quân đội của chúng tôi rời Donbass, đó sẽ là các điều kiện để kết thúc chiến tranh” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã thúc giục Mỹ cam kết các bảo đảm an ninh trước khi đạt được lệnh ngừng bắn.

“Tôi đã nói rằng chúng tôi muốn ký các bảo đảm an ninh trước khi chiến tranh kết thúc. Nhưng phía Mỹ nói không. Việc này chỉ được thực hiện khi chiến tranh kết thúc” - Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Trong phát ngôn ngày 27-3, ông Rubio nói rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc chiến Nga-Ukraine bằng cách cung cấp các bảo đảm an ninh trước khi giao tranh chấm dứt.

Về vấn đề này, ông Zelensky cho rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi các bảo đảm được thực thi.

“Vấn đề không phải là khi nào nó có hiệu lực. Vấn đề là khi nào các bảo đảm này được trao cho chúng tôi. Các bảo đảm được trao sau khi chúng tôi rời Donbass. Và đó là điều kiện để kết thúc chiến tranh” - vị tổng thống lưu ý.

Ông Zelensky làm rõ rằng ông không cáo buộc các nhà đàm phán Mỹ gây áp lực buộc Ukraine rút khỏi lãnh thổ.

“Tôi không nói dối ai cả. … Có thể người ta mặc nhiên hiểu rằng phía Mỹ dường như gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm. Tôi không nói rằng họ đang gây áp lực. Và tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo cách khác” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết ưu tiên của nước này là “tiếp tục đối thoại” và hướng tới một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Zelensky.