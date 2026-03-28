Ngoại trưởng Rubio: Ông Zelensky nói Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi Donbass là ‘không đúng sự thật’ 28/03/2026 05:44

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Mỹ đề nghị Ukraine từ bỏ Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Ngày 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các bảo đảm an ninh là không đúng sự thật, theo tờ Kyiv Independent.

“Đó là lời nói dối. Tôi đã nghe ông ấy nói như vậy, và thật đáng tiếc khi ông ấy phát biểu như thế, bởi ông ấy biết điều đó không đúng và không phải những gì ông ấy được thông báo” - ông Rubio nói với các phóng viên.

“Điều ông ấy được thông báo là các bảo đảm an ninh sẽ chỉ được thực hiện sau khi chiến tranh chấm dứt” - ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Rubio cho rằng bảo đảm an ninh thực chất là việc triển khai lực lượng sẵn sàng can thiệp để đảm bảo an ninh, và nếu thực hiện điều đó ngay lúc này thì đồng nghĩa với việc Mỹ tự cuốn mình vào cuộc chiến.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

“Những gì ông ấy được nói rất rõ ràng - và ông ấy đáng lẽ phải hiểu điều đó - là các bảo đảm an ninh chỉ có sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng điều đó không gắn với việc phải từ bỏ lãnh thổ. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại nói như vậy; đơn giản là không đúng sự thật” - ông nói thêm.

Khi được hỏi về lập trường của Mỹ đối với Donbass, ông Rubio nói rằng Nhà Trắng không “ủng hộ” Nga.

“Chúng tôi đã nói với phía Ukraine những gì phía Nga đang yêu cầu. Chúng tôi không ủng hộ điều đó; chúng tôi chỉ giải thích cho họ. Quyết định là của họ. Không phải chúng tôi quyết thay cho họ. Chúng tôi chưa bao giờ nói họ phải chấp nhận hay từ chối” - theo ông Rubio.

“Vai trò của chúng tôi là cố gắng tìm hiểu cả hai bên muốn gì và xem liệu có thể thu hẹp khác biệt hay không. Quyết định cuối cùng thuộc về Ukraine. Nếu họ không muốn đưa ra một số quyết định hoặc nhượng bộ nhất định, thì chiến tranh sẽ tiếp diễn. Phía Nga cũng vậy: nếu họ không muốn có những nhượng bộ nhất định với phía Ukraine, thì chiến tranh sẽ tiếp diễn” - nhà ngoại giao Mỹ lưu ý.

Ông Zelensky chưa bình luận về phát ngôn của ông Rubio.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, đăng ngày 25-3, ông Zelensky nói rằng các bảo đảm an ninh mà Mỹ đề xuất cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kiev rút quân khỏi những khu vực Donbass vẫn còn do Ukraine kiểm soát.

“Người Mỹ sẵn sàng hoàn tất các bảo đảm này ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút khỏi Donbass” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép đối với Kiev, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời tập trung vào xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.