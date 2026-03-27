Chiến sự Nga-Ukraine 27-3: Hai bên đều tuyên bố đạt bước tiến lớn; Rộ tin Mỹ cân nhắc chuyển viện trợ Ukraine sang Trung Đông 27/03/2026 08:27

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư ở Kharkiv, khiến Kiev tổn thất 1.100 binh sĩ; Ukraine giành lại thế trận tại khu vực Oleksandrivka; Rộ tin Mỹ cân nhắc chuyển viện trợ Ukraine sang Trung Đông.

Nga tuyên bố kiểm soát Shevyakovka, khiến Kiev tổn thất 1.100 binh sĩ

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Shevyakovka ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua.

Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine dọc chiến tuyến, gây thiệt hại lớn về nhân lực và trang thiết bị, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga kiểm soát khu định cư Shevyakovka (tỉnh Kharkiv), gây hơn 210 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 13 phương tiện cơ giới, 4 pháo dã chiến (trong đó có pháo tự hành Paladin 155mm do Mỹ sản xuất); đồng thời phá hủy 2 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo và 8 kho đạn, vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây hơn 180 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 9 xe bọc thép, 23 phương tiện cơ giới và 2 pháo dã chiến; phá hủy 3 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện vị trí chiến đấu, gây hơn 100 thương vong, phá hủy 14 phương tiện cơ giới, 2 pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử; phá hủy 2 kho đạn.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cải thiện vị trí tiền phương, gây khoảng 315 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 8 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới và 2 pháo dã chiến; phá hủy 4 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, gây hơn 300 thương vong, phá hủy 7 phương tiện cơ giới, 2 pháo dã chiến và 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất; phá hủy 2 kho vật tư.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây khoảng 45 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 14 phương tiện cơ giới, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 4 trạm tác chiến điện tử, 1 kho nhiên liệu và 4 kho vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân chiến thuật, máy bay không người lái (UAV) tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine,... cùng khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 6 bom dẫn đường và 439 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Ukraine giành lại thế trận tại khu vực Oleksandrivka

Ngày 26-3, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho biết Lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 9 khu định cư tại khu định cư Oleksandrivka (tỉnh Donetsk) và loại khỏi vòng chiến 2.653 binh sĩ Nga trong một chiến dịch kéo dài khoảng hai tháng, theo tờ Kyiv Independent.

Ukraine phát động cuộc phản công vào cuối tháng 1 tại khu vực Oleksandrivka ở phía đông nam, nơi giao nhau giữa 3 tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Donetsk.

Trong chiến dịch, lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 440 km² lãnh thổ, kiểm soát lại 7 khu định cư ở tỉnh Dnipropetrovsk và 2 khu ở tỉnh Zaporizhia.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine tuyên bố đã “khôi phục toàn quyền kiểm soát” đối với làng Berezove thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Kể từ khi cuộc phản công bắt đầu ngày 29-1, có tới 3.676 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến, trong đó có 2.653 người thiệt mạng, 1.023 người bị thương và 11 người bị bắt, theo Bộ Tư lệnh Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đang củng cố vị thế trên chiến trường. Kiev tuyên bố trong tháng 2 rằng lực lượng Ukraine giành lại nhiều lãnh thổ hơn số lãnh thổ bị Nga kiểm soát, qua đó làm gián đoạn kế hoạch tấn công của Moscow trong tháng 3.

Trong khi đó, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tìm cách tiến công tại nhiều khu vực dọc chiến tuyến Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết từ ngày 17 đến 20-3, Nga đã phát động một cuộc tấn công với sự tham gia của “hàng chục nghìn binh sĩ”. Theo ông Syrskyi, phần lớn các cuộc tấn công diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt tại khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và khu vực Oleksandrivka.

Ông Syrskyi cũng cho biết Moscow đang tìm cách triển khai các đơn vị mới và trông chờ thời tiết xấu sẽ làm giảm hiệu quả trinh sát đường không, UAV và pháo binh của Ukraine.

Có tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển viện trợ Ukraine sang Trung Đông

Ngày 26-3, tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin (không tiết lộ danh tính) rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển hướng viện trợ quân sự vốn dành cho Ukraine sang khu vực Trung Đông.

Động thái tiềm tàng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Điều này làm dấy lên lo ngại tại Kiev về nguy cơ chậm trễ trong việc cung cấp các trang thiết bị phòng không khẩn cấp, giữa lúc các cuộc tấn công của Nga ngày càng leo thang.

Theo các báo cáo, các loại vũ khí đang được xem xét điều chuyển bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không được đặt hàng thông qua Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) - một chương trình cho phép các thành viên NATO mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Kiev.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, một quan chức Ukraine thừa nhận Kiev đang quan ngại sâu sắc về viễn cảnh này.

Phản hồi về các thông tin trên, người phát ngôn NATO Alison Hart khẳng định với tờ EuropeanPravda: "Mọi khí tài mà các đồng minh và đối tác NATO đã chi trả thông qua chương trình PURL đều đã hoặc đang tiếp tục được chuyển giao cho Ukraine".

Khả năng chuyển hướng viện trợ này xuất hiện trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc không kích. Một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định với Kyiv Independent rằng quân đội nước này vẫn cam kết đảm bảo cả lực lượng Mỹ và các đồng minh đều được trang bị đầy đủ để giành chiến thắng, song từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể.

Khi được các phóng viên hỏi về những thay đổi tiềm tàng đối với các chuyến hàng vũ khí, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã gạt bỏ những đồn đoán về việc chuyển hướng này.

"Chúng tôi vẫn làm việc đó thường xuyên. Chúng tôi có số lượng đạn dược khổng lồ... và đôi khi chúng tôi lấy từ quốc gia này để sử dụng cho quốc gia khác" - Tổng thống Trump trả lời báo giới sau cuộc họp nội các ngày 26-3.