Chiến sự Trung Đông ngày 28: Iran đánh mạnh Israel và vùng Vịnh, có tin đang chuẩn bị kịch bản chiến tranh quy mô lớn; Nga lo ngại 'kịch bản xấu nhất' 27/03/2026 07:02

(PLO)- Iran tiếp tục không kích Israel; Nga nói xung đột đang diễn biến theo 'kịch bản xấu nhất'; Có tin Tehran đang tập trung chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh quy mô lớn.

Trung Đông vẫn ghi nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), liên quan đến Iran, Israel, Hezbollah và một số quốc gia vùng Vịnh.

Iran tiếp tục không kích Israel

Tối muộn 26-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện một vụ tấn công tên lửa đạn đạo mới từ Iran nhằm vào miền nam Israel, tờ The Times of Israel đưa tin.

Theo quân đội Israel, đây là vụ tấn công tên lửa thứ 10 của Iran trong ngày 26-3 nhằm vào khu vực miền nam Israel. Không có thương vong được ghi nhận, và tên lửa được cho là đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Lực lượng an ninh và cứu hộ kiểm tra thiệt hại tại hiện trường một vụ tấn công của Iran nhằm vào khu vực Kafr Qasim ngày 26-3. Ảnh: Jonathan Shaul/ Flash90

Trong khi đó, tại miền bắc Israel, còi báo động cũng vang lên tại khu vực Haifa sau khi Hezbollah phóng rocket từ lãnh thổ Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã phóng hơn 100 rocket vào Israel trong ngày.

Đáp lại, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào nhiều thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, bao gồm các khu vực thuộc tỉnh Nabatieh và Nam Lebanon.

. Tại khu vực vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn và phá hủy thêm 2 UAV tại khu vực miền đông nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

Trong khi đó, quân đội Kuwait thông báo đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời trấn an người dân rằng các tiếng nổ được nghe thấy là do hoạt động đánh chặn thành công của hệ thống phòng không.

. Giới chức Kuwait kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ các hướng dẫn an toàn của cơ quan chức năng trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp.

. Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 154 tên lửa cùng 350 UAV nhằm vào nước này kể từ khi xung đột bùng phát.

. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), giới chức cho biết các mảnh vỡ từ một tên lửa đạn đạo bị đánh chặn đã rơi xuống TP Abu Dhabi, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, đồng thời làm hư hại một số ô tô.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn tổng cộng 372 tên lửa đạn đạo và 1.826 UAV kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ông Trump gia hạn ngưng đánh cơ sở năng lượng Iran

Ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thời gian tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, đến ngày 6-4, theo yêu cầu từ Tehran, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang diễn tiến "rất tốt đẹp", bất chấp việc trước đó một quan chức Iran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt gần 4 tuần giao tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh: WHITE HOUSE

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, không lâu sau khi ông đe dọa tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng về việc sẽ gia tăng sức ép lên Iran nếu nước này không chấp thuận thỏa thuận.

"Thể theo yêu cầu từ chính phủ Iran... tôi sẽ tạm dừng chiến dịch phá hủy các cơ sở năng lượng trong 10 ngày, cho đến 8 giờ tối thứ Hai, ngày 6-4, theo giờ miền Đông nước Mỹ" - Tổng thống Trump viết.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và “đang tiến triển rất tốt, bất chấp những tuyên bố sai lệch từ truyền thông tin giả và những bên khác”.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, khác với tuyên bố của ông Trump, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn mà họ gọi là trung gian hòa giải cho biết triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại khi hai bên chưa thống nhất về các điều kiện đàm phán.

Theo nguồn tin, Iran chưa từng đề nghị Mỹ tạm dừng 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này. Tehran cũng chưa đưa ra phản hồi cuối cùng đối với kế hoạch 15 điểm do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng tin Al Mayadeen dẫn nguồn tin an ninh Iran nói rằng quyết định tạm đánh này xuất phát từ các đòn đáp trả mạnh mẽ của Tehran, bao gồm việc nhắm vào các cơ sở năng lượng tại những quốc gia bị coi là liên quan chiến dịch tấn công.

Nguồn tin an ninh Iran cho biết rằng do lo ngại các động thái đánh lừa từ đối phương, Tehran đang tập trung chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh quy mô lớn, đồng thời tìm cách kiểm soát mọi tình huống bất ngờ.

Nga: Tình hình Trung Đông đang diễn biến theo “kịch bản xấu nhất”

Ngày 26-3, Điện Kremlin cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến xung đột tại Trung Đông và nhận định tình hình hiện nay đang phát triển theo “kịch bản xấu nhất”, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang theo dõi sát sao tình hình khu vực và đánh giá rất khó để tình hình có thể xấu hơn so với hiện tại.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Trung Đông cần phải chấm dứt, đồng thời cảnh báo mọi giải pháp sử dụng vũ lực trong khu vực đều có thể dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ ở cấp độ khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Theo Điện Kremlin, Nga hy vọng các hoạt động quân sự sẽ sớm chấm dứt và tình hình sẽ chuyển sang hướng giải quyết hòa bình trong thời gian gần nhất. Sau đó, các quốc gia trong khu vực sẽ tự xây dựng cách tiếp cận nhằm đảm bảo an ninh của mình.

Liên quan tiến trình đàm phán, Nga cho biết bất kỳ hành động nào góp phần thiết lập hòa bình tại Trung Đông đều xứng đáng nhận được sự ủng hộ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các thông tin về việc các cuộc đàm phán đang diễn ra là chính xác.

Trong bối cảnh xung đột tiếp tục lan rộng và nhiều bên liên quan tham gia, Nga cho rằng việc thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị là cần thiết nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng leo thang trên diện rộng.