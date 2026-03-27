Tổng thống Maduro ra toà ở New York, giữ im lặng suốt thời gian điều trần 27/03/2026 05:58

(PLO)- Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro trở lại tòa án liên bang tại New York (Mỹ) trong lần ra hầu tòa thứ hai kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong cuộc đột kích hồi tháng 1.

Ngày 26-3, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro trở lại tòa án liên bang Mỹ tại New York đối mặt các cáo buộc hình sự, bao gồm “khủng bố ma túy”, theo hãng tin AFP.

Trong phiên điều trần kéo dài một giờ, thẩm phán cho biết sẽ không bác bỏ vụ án liên quan ông Maduro và vợ ông, bất chấp việc hai người dường như không có khả năng chi trả phí pháp lý nếu không nhận hỗ trợ từ chính phủ Venezuela.

Ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores đã bị giam tại một nhà tù ở Brooklyn (New York) gần 3 tháng kể từ khi bị đặc nhiệm Mỹ bắt tại khu dinh thự ở thủ đô Caracas (Venezuela) vào đầu tháng 1.

Trong phiên điều trần trước đó, ông Maduro tự nhận mình là “tù binh chiến tranh” và đã tuyên bố không nhận tội đối với 4 cáo buộc mà ông phải đối mặt, gồm: âm mưu “khủng bố ma túy”; âm mưu nhập khẩu cocaine; tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt; cùng âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt.

Tại phiên điều trần ngày 26-3, ông Maduro mặc đồng phục tù màu xám, đeo kính và tai nghe phiên dịch. Ông liên tục ghi chép trong suốt phiên điều trần và thỉnh thoảng trao đổi với luật sư thông qua thông dịch viên, theo ghi nhận của một phóng viên AFP.

Ông Maduro đã không phát biểu trước tòa trong suốt quá trình xét xử, vốn tập trung vào tranh luận về việc ai sẽ chi trả phí pháp lý cho vợ chồng ông.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến chính phủ Venezuela không thể thanh toán chi phí này, và vợ chồng ông Maduro cho biết họ không có đủ tài chính cá nhân để tự chi trả.

“Tôi sẽ không bác bỏ vụ án” - thẩm phán Alvin Hellerstein nói, dường như bác bỏ đề nghị từ luật sư của Tổng thống Maduro.

Thẩm phán Hellerstein cũng chưa ấn định ngay ngày xét xử tiếp theo.

Trước phiên điều trần, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “sẽ còn có thêm các cáo buộc khác” nhằm vào Tổng thống Maduro, nhưng không cung cấp chi tiết.

Nhiều người ủng hộ và phản đối ông Maduro đã tụ tập bên ngoài tòa án. Có thời điểm, xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình trước khi cảnh sát can thiệp và đưa một người rời khỏi khu vực.

Hàng trăm người cũng xuống đường tại Caracas trong lúc phiên điều trần diễn ra, trong đó có con trai của ông Maduro là ông Nicolas Maduro Guerra.

“Chúng tôi tin tưởng vào hệ thống pháp luật của Mỹ” - ông Guerra nói với AFP, nhưng cho rằng việc “bắt cóc” cha ông làm suy giảm tính chính danh của vụ án.

Theo AFP, ông Maduro bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn và không được tiếp cận internet hay báo chí.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela cho biết ông đọc Kinh Thánh và được một số người bị giam cùng gọi là “tổng thống”.

Nguồn tin cũng cho biết ông chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư, tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi.