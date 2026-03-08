Tehran: Mỹ sẽ sa lầy vì Iran không phải Venezuela, ‘không để ông Trump yên’ quyết đáp trả việc các lãnh đạo bị giết 08/03/2026 06:37

(PLO)- Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc sai lầm chiến lược khi tấn công Iran, cảnh báo rằng Tehran sẽ không để yên cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngày 7-3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mắc “sai lầm chiến lược mang tính quốc tế” khi phát động chiến tranh chống Iran, cho rằng Washington đã đánh giá sai tình hình khi tin rằng có thể lặp lại “mô hình Venezuela” tại Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Mehr, ông Larijani nói Mỹ hiện đang “sa lầy trong vũng lầy của chính những tính toán sai lầm”, đồng thời khẳng định các cuộc không kích của Washington không đạt được mục tiêu đề ra.

Theo ông, việc nhiều lãnh đạo Iran thiệt mạng sẽ không thể bị bỏ qua, và Tehran sẽ không lùi bước cho tới khi thực hiện được hành động đáp trả và buộc bên gây hấn phải chịu trách nhiệm.

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani. Ảnh: X

“Chúng tôi sẽ không để Trump yên. Ông ta phải trả giá” - ông Larijani nói, nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả cho đến khi “đòi lại tương xứng những gì đã xảy ra”.

Tổng thống Trump chưa lên tiếng về phát ngôn đe dọa từ phía Iran.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết “một số” binh sĩ Mỹ đã bị bắt kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ số lượng binh sĩ bị bắt cũng như hoàn cảnh dẫn đến việc họ bị bắt giữ.

Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Washington bác bỏ thông tin trên.

“Những tuyên bố của Iran về việc bắt giữ binh sĩ Mỹ chỉ là một ví dụ khác về những lời nói dối và sự đánh lừa” - người phát ngôn này nói.