Ông Zelensky nói Nga-Iran phối hợp trong các đòn tấn công UAV tại Trung Đông 08/03/2026 07:03

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng UAV Shahed của Iran dùng tấn công Mỹ và các nước Trung Đông có linh kiện Nga.

Ngày 7-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đã phát hiện các linh kiện do Nga sản xuất trong máy bay không người lái (UAV) của Iran được sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ và các quốc gia tại Trung Đông, tờ Kyiv Independent đưa tin.

"Có bằng chứng cho thấy các linh kiện của Nga xuất hiện trong dòng UAV Shahed được sử dụng tại Trung Đông - nhằm vào cả các quốc gia Ả Rập và lực lượng Mỹ trong khu vực" - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang cung cấp hỗ trợ tình báo cho Iran nhằm tối ưu hóa các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào lực lượng Mỹ, tương tự các báo cáo trước đó của tờ The Washington Post. Tờ báo này từng dẫn lời một quan chức giấu tên mô tả sự hỗ trợ tình báo của Moscow dành cho Tehran là "mang tính toàn diện".

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky lập luận rằng sự hợp tác này chứng minh "chính quyền Nga và Iran" đang hậu thuẫn lẫn nhau rất chặt chẽ.

Tổng thống Ukraine cũng nhận định tình hình hiện tại cho thấy sự cấp thiết của các nỗ lực phối hợp phòng thủ quốc tế, đặc biệt đối phó dòng UAV Shahed của Iran - loại vũ khí mà Nga đã sử dụng trên diện rộng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

"Hoạt động phòng thủ cũng cần phải được phối hợp. Mạng sống của người dân ở châu Âu và Trung Đông đều xứng đáng được bảo vệ hiệu quả như nhau" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine đang làm việc với các đối tác để củng cố hệ thống phòng thủ chống lại UAV, đồng thời cho biết Kiev kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

"Chúng tôi hoàn toàn có quyền kỳ vọng rằng nền quốc phòng của mình cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết, và Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả không chỉ vì kéo dài cuộc chiến nhằm vào chúng tôi, mà còn vì tính toán tiếp tục mở rộng cuộc chiến này" - nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Nga và Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky.

Trước đó, ngày 6-3, Nhà Trắng bác bỏ lo ngại về các báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo được dùng để nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, cho biết những thông tin này không ảnh hưởng đến các hoạt động của Mỹ, theo tờ Newsweek.

“Dù điều này có xảy ra hay không thì thành thật mà nói cũng không thực sự quan trọng, bởi Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ đang giáng những đòn rất mạnh vào chính quyền Iran” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.