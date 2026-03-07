Việt Nam-Nhật thúc đẩy tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực 07/03/2026 16:49

Ngày 7-3, tại TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shimada Tomoaki nhân dịp tham dự Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối tác quan trọng hàng đầu trong kỷ nguyên mới

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (phải) đã tiếp Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shimada Tomoaki sáng 7-3. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ rằng Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định luôn coi Nhật là đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển trên.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Chính phủ Nhật, trong đó có Bộ Ngoại giao Nhật, tiếp tục thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp.

Qua đó, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai hiệu quả các trụ cột quan hệ, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, cùng các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm phát huy tính bổ trợ giữa hai bên, nhất là trong các ngành công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Phối hợp chặt chẽ, hướng tới thành công của APEC 2027

Bày tỏ vui mừng được gặp Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhân dịp Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 11 tại TP. HCM, Thứ trưởng Ngoại giao Shimada chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và việc Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ được bầu làm Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 14.

Nhất trí với các đánh giá và ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ về các biện pháp nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật, ông Tomoaki khẳng định Nhật luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao và tin tưởng Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả phát triển to lớn, đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Phái đoàn hai bên trao đổi trong không khí trang trọng, thâm tình. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ông Shimada nhấn mạnh Nhật mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và giữa hai Bộ Ngoại giao như Ủy ban hợp tác Việt - Nhật, Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.