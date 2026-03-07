Israel tuyên bố đánh trúng trung tâm chỉ huy của Iran ở Lebanon 07/03/2026 08:52

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã đánh trung tâm chỉ huy của Iran cùng 3 cơ sở của lực lượng Hezbollah ở Lebnon; Hezbollah tuyên bố sẽ "không để yên" trước các động thái của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 6-3 tuyên bố đã tấn công vào phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, tiêu diệt các “trung tâm chỉ huy” của lực lượng Hezbollah và Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo tờ The Jerusalem Post.

IDF cho biết trong loạt tấn công ngày 6-3, ít nhất 4 “trung tâm chỉ huy” tại quận Dahiyeh (Beirut) đã bị không quân Israel tấn công, bao gồm 1 cơ sở của lực lượng không quân thuộc IRGC và 3 mục tiêu là nơi làm việc của hội đồng điều hành, các lực lượng mặt nước và bộ phận tài chính của nhóm vũ trang này.

Tham mưu trưởng quân đội Israel - Tướng Eyal Zamir tuyên bố IDF sẽ “không từ bỏ mục tiêu giải giáp Hezbollah”.

Thiệt hại ở một góc phố ở phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) sau đòn tấn công của Israel hôm 6-3. Ảnh: AFP

Lực lượng Hezbollah cùng ngày 6-3 tuyên bố sẽ “không để yên” cho quân đội Israel tiến hành các “các hành động gây hấn chống lại chủ quyền và sự an toàn của người dân Lebanon”.

Hezbollah cũng nói rằng lực lượng này đã tấn công vào rạng sáng 6-3, nhằm vào lực lượng mặt đất của Israel, bao gồm cả những binh lính đã tiến vào lãnh thổ Lebanon trong những ngày gần đây.

Iran chưa lên tiếng về thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Lebanon cho biết tổng số người thiệt mạng tại nước này do loạt vụ tấn công của Israel kể từ đầu tuần đã lên tới ít nhất 217 người. Chiến sự cũng khiến gần 800 người bị thương và buộc khoảng 95.000 người phải sơ tán.

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam cho rằng đất nước của ông đã bị cuốn vào một cuộc chiến tàn khốc dù “không hề mong muốn và không hề lựa chọn” và bày tỏ quan ngại về hậu quả “chưa từng có tiền lệ” của việc người dân phải di tản do chiến sự, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA.

Theo NNA, Israel không chỉ tấn công vào Beirut, mà còn nhắm mục tiêu vào các thị trấn Srifa, Aita al-Shaab, Touline, as-Sawana và Majdal Selem ở miền nam Lebanon và máy bay chiến đấu Israel đã được nhìn thấy bên trong không phận Lebanon.