Nga công bố video phát hiện mìn NATO trên tàu khí đốt từ châu Âu, nghi âm mưu khủng bố 26/05/2026 07:10

(PLO)- Nga cho biết vừa phát hiện mìn từ tính do NATO sản xuất gắn trên tàu chở dầu từ Bỉ vào Nga, đồng thời mở điều tra nghi âm mưu tấn công khủng bố.

Ngày 25-5, Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã phát hiện mìn từ tính do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất gắn trên thân một tàu chở khí đốt cập cảng Ust-Luga (tỉnh Leningrad của Nga).

Con tàu này có tên là Arrhenius, xuất phát từ cảng Antwerp của Bỉ, đài RT đưa tin. Tàu Arrhenius đến cảng Ust-Luga ngày 20-5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng được khai báo là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện tàu khai với cơ quan điều tra rằng Arrhenius đến Nga muộn hơn vài ngày so với lịch trình ban đầu. Thuyền trưởng con tàu khai với lực lượng an ninh rằng trước khi dỡ hàng tại Antwerp, tàu đã phải neo ngoài khơi khoảng một ngày rưỡi do một cuộc đình công được cho là của công nhân cảng.

Tàu chở khí đốt Arrhenius. Ảnh: RT

Các thợ lặn phát hiện “mìn từ tính hải quân sản xuất công nghiệp, được chế tạo tại một quốc gia thuộc NATO” gắn trên thân tàu trong quá trình kiểm tra khi con tàu cập cảng Ust-Luga, theo thông cáo.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết các thiết bị nổ đã bị các sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), phối hợp cùng quân nhân Bộ Quốc phòng và lực lượng Vệ binh Quốc gia, vô hiệu hóa.

Nga nói phát hiện mìn từ tính NATO trên thân tàu chở khí đốt Arrhenius. Nguồn: RT

“Cần nhấn mạnh rằng, dựa trên các hoạt động điều tra ban đầu, có thể kết luận các quả mìn từ tính không thể được gắn lên tàu trong lãnh hải Nga” - cơ quan này nhấn mạnh.

Trong một thông báo riêng, FSB cho biết khối lượng chất nổ nhựa trong mỗi thiết bị khoảng 7 kg, song không nêu tổng số mìn được phát hiện.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã mở vụ án hình sự liên quan hành vi bị nghi là âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu Arrhenius.