Thêm 10 quốc gia có nguy cơ bùng phát dịch Ebola 24/05/2026 13:57

(PLO)- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi thuộc Liên minh Châu Phi cảnh báo rằng 10 quốc gia châu Phi đang “có nguy cơ” bùng phát dịch bệnh Ebola, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 23-5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi thuộc Liên minh Châu Phi cảnh báo rằng 10 quốc gia châu Phi đang “có nguy cơ” bùng phát dịch bệnh do virus Ebola. Cảnh báo này được đưa ra sau khi dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda vẫn diễn biến phức tạp, theo hãng thông tấn Anadolu Agency.

Ông Jean Kaseya – người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi – cho biết 10 quốc gia này bao gồm Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Nam Sudan và Zambia.

Nhân viên y tế chuẩn bị khử trùng cho một hộ gia đình ở TP Mbandaka (Cộng hòa Dân chủ Congo). Ảnh: WHO

Ngoại trừ Ethiopia, tất cả quốc gia được liệt kê đều giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc Uganda – những quốc gia đã ghi nhận các trường hợp nhiễm chủng Bundibugyo của virus Ebola cho đến nay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã công bố lời kêu gọi tài trợ hơn 314 triệu USD cho các biện pháp ứng phó dịch.

Phần lớn ngân sách sẽ dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để điều trị, giám sát và phòng ngừa dịch bệnh, trong khi 10 quốc gia có nguy cơ cao nói trên sẽ được chia sẻ 54 triệu USD trong gói tài trợ này để phòng dịch.

Các biện pháp phòng dịch được nhấn mạnh bao gồm việc thiết lập các hệ thống quản lý sự cố quốc gia, phối hợp xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực, đẩy nhanh nghiên cứu vaccine đặc hiệu cho chủng Bundibugyo, triển khai thêm các đội ngũ y tế và chuẩn bị sẵn các kho dự trữ khẩn cấp trước khi dịch bệnh lây lan nhanh.

Về tình hình dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nước này đã ghi nhận ​​sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm Ebola. Theo WHO, tính đến ngày 23-5, khoảng 750 trường hợp nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan Ebola đã được ghi nhận tại nước này.

Dịch bệnh đã lan từ tỉnh Ituri sang các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO cũng cho biết nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên toàn quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo là "rất cao".

Trong ngày 23-5, Uganda cũng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh mới, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.