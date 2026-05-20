Số ca tử vong do Ebola tăng nhanh lên 136, WHO quan ngại tốc độ lây lan, chuẩn bị họp khẩn 20/05/2026 06:20

(PLO)- Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ sự lo ngại về "quy mô và tốc độ" lây lan của dịch Ebola và chuẩn bị họp khẩn khi số ca nghi nhiễm và tử vong gia tăng nhanh chóng.

Ngày 19-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ sự lo ngại về "quy mô và tốc độ" lây lan của dịch Ebola tại CHDC Congo, vốn đã khiến 136 người thiệt mạng và hơn 500 trường hợp nghi nhiễm, theo hãng tin Reuters.

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết rằng "các con số sẽ thay đổi khi các hoạt động tại hiện trường được mở rộng, bao gồm tăng cường giám sát, truy vết tiếp xúc và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm”.

"Tôi vô cùng lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh" - ông Tedros nói.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ sự lo ngại về "quy mô và tốc độ" lây lan của dịch Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: TÂN HOA XÃ

WHO đã tuyên bố sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 20-5 (giờ Việt Nam).

Ngày 19-5, chính quyền CHDC Congo cho biết đã ghi nhận thêm 26 trường hợp tử vong nghi do Ebola trong vòng 24 giờ qua tại miền đông nước này.

Những ca tử vong mới này đã đưa tổng số ca tử vong liên quan dịch bệnh tại miền đông CHDC Congo lên 136. Theo các cơ quan y tế CHDC Congo, đã có 543 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 33 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại CHDC Congo, và 2 trường hợp được xác nhận tại nước láng giềng Uganda.

Sự bùng phát dịch bệnh Ebola đã khiến các chuyên gia lo ngại vì nó có thể lây lan trong nhiều tuần mà không bị phát hiện trên một khu vực đông dân cư bị tàn phá bởi bạo lực vũ trang. Một đợt bùng phát dịch bệnh từ năm 2018 đến 2020 ở miền đông CHDC Congo là đợt bùng phát gây chết người nhiều thứ hai trong lịch sử, khiến gần 2.300 người thiệt mạng.

Theo WHO, virus Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, có tỉ lệ tử vong trung bình khoảng 50%. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ, suy yếu, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng và chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân.

Các nhà chức trách y tế cho biết đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất là do virus Bundibugyo gây ra. Đây là một biến thể hiếm gặp của bệnh Ebola mà hiện chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine nào được phê duyệt, theo đài CBS.