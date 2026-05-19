Ông Putin thăm Trung Quốc: 40 văn kiện, hùng hậu phái đoàn nội các, lãnh đạo tập đoàn, ngân hàng 19/05/2026 09:29

(PLO)- Một phái đoàn hùng hậu quan chức trong nội các, lãnh đạo tập đoàn, ngân hàng sẽ tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc lần này.

Ngày 18-5, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này cùng một phái đoàn cấp cao để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn về “những vấn đề nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương, theo hãng thông tấn TASS.

Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 19 và 20-5, đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung, văn kiện mà ông Ushakov cho rằng phản ánh mối quan hệ đã đạt tới “mức độ cao chưa từng có”.

Chuẩn bị cho chuyến thăm

Trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh rằng không có mối liên hệ nào giữa chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc và chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin.

“Cần lưu ý rằng không có mối liên hệ nào giữa các chuyến thăm của ông Trump và ông Putin. Chúng tôi thường thống nhất kế hoạch đàm phán với phía Trung Quốc từ trước” - ông Ushakov nói, cho biết thêm rằng ngày diễn ra chuyến thăm đã được thống nhất từ tháng 2.

“Sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm qua video vào ngày 4-2, chỉ vài ngày sau đó chúng tôi đã ngay lập tức thống nhất chuyến thăm Bắc Kinh của tổng thống và ấn định ngày hội đàm là 20-5” - ông nói thêm.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Theo đại diện Điện Kremlin, chuyến thăm của phía Mỹ ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, nhưng “sau đó, vì những lý do rõ ràng liên quan vấn đề Iran, nó được dời sang ngày 13 đến 15-5, tức là diễn ra ngay trước chuyến đi của chúng tôi đến Bắc Kinh”.

Chương trình chuyến thăm

Tổng thống Putin sẽ tới Bắc Kinh vào tối 19-5 và được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đón tiếp. “Sau đó, tổng thống của chúng tôi sẽ tới Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài dành cho khách quý. Sáng 20-5, vào lúc 11 giờ theo giờ địa phương, chuyến thăm sẽ bắt đầu bằng lễ đón chính thức dành cho tổng thống của chúng tôi tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh” - ông Ushakov cho biết.

Theo ông Ushakov, phái đoàn Nga sẽ rất “hùng hậu”. “Về phía chúng tôi, sẽ có 39 người tham gia, đây là một phái đoàn khá hùng hậu. Trong các cuộc hội đàm với nhóm đại diện lớn này, các phó thủ tướng đứng đầu những ủy ban liên quan sẽ báo cáo về công việc đang được triển khai cũng như những kế hoạch mà các ủy ban này dự định thực hiện” - ông Ushakov nói.

Phái đoàn bao gồm 5 phó thủ tướng: Denis Manturov, Tatiana Golikova, Alexander Novak, Yury Trutnev và Dmitry Chernyshenko.

Phái đoàn cũng sẽ có 8 bộ trưởng: Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Nông nghiệp Oksana Lut, Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova, Bộ trưởng Giao thông Andrey Nikitin, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Xây dựng Irek Faizullin và Bộ trưởng Giáo dục Valery Falkov.

Về phía Phủ Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cùng Phó Chánh văn phòng Tổng thống Maxim Oreshkin và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sẽ tham gia cùng phái đoàn.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, lãnh đạo một số khu vực của Nga, tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước và những doanh nghiệp lớn nhất của Nga, cùng lãnh đạo cấp cao của các công ty lớn nhất cũng sẽ tháp tùng nhà Tổng thống Putin.

Thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TASS

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Tập sẽ thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương trong khuôn khổ đàm phán Nga - Trung, bao gồm cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo và các cuộc hội đàm với nhóm đại diện quy mô lớn.

“Sau lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân, tổng thống của chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Đây sẽ là cuộc gặp mà hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận những vấn đề quan trọng nhất, những vấn đề quan trọng và nhạy cảm giữa hai nước chúng ta” - trợ lý Điện Kremlin cho biết.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận vấn đề hợp tác hydrocarbon. “Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết lúc này, nhưng tôi tin rằng chủ đề này sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận rất kỹ với sự tham gia của các đại diện trực tiếp phụ trách toàn bộ những dự án này” - theo vị quan chức.

Hai bên cũng sẽ thảo luận chi tiết về đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia-2. “Chủ đề này sẽ được bàn thảo rất kỹ, nó nằm trong chương trình nghị sự” - ông Ushakov lưu ý.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sẽ thông qua Tuyên bố về sự hình thành thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới.

Trong chuyến thăm của ông Putin, Nga và Trung Quốc sẽ ký khoảng 40 văn kiện.

Ông Putin và ông Tập sẽ tham dự lễ khai mạc Năm Giao lưu Giáo dục, tham quan triển lãm ảnh về lịch sử quan hệ Nga - Trung do TASS và Tân Hoa Xã tổ chức tại Bắc Kinh.

Ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để “thảo luận hợp tác thương mại và kinh tế”.

Chuyến thăm sẽ kết thúc bằng cuộc trà đàm không chính thức với ông Tập để thảo luận các vấn đề lớn. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc trà đàm này vì cần phải thảo luận mọi vấn đề một cách kín đáo, sau cánh cửa đóng kín, trong bầu không khí thân thiện và chân thành. Tất cả các vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc gặp bên tách trà sau tiệc chiêu đãi chính thức” - theo trợ lý Điện Kremlin.

Việc ông Putin trao đổi với báo chí tại Bắc Kinh sẽ phụ thuộc vào thời điểm chương trình làm việc kết thúc. “Rất khó để nói chúng tôi sẽ kết thúc lúc nào. Dựa vào đó, tổng thống sẽ quyết định về việc tiếp xúc với đại diện truyền thông” - ông nói thêm.