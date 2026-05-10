Chiến sự Nga - Ukraine 10-5: Hai bên cáo buộc đối phương vi phạm ngừng bắn; Ông Putin nói xung đột ở Ukraine ‘đang đi đến hồi kết’ 10/05/2026 06:48

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nhiều vụ không kích được báo cáo trong thời gian ngừng bắn; Ông Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang dần kết thúc.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng liên quan lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng.

Nga, Ukraine cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn

Trong ngày 9-5, ngày đầu tiên trong thời gian ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, Nga và Ukraine cáo buộc đối phương về các hành vi vi phạm, nhưng không có cuộc tấn công lớn nào được báo cáo.

. Một máy bay không người lái (UAV) Nga đã lao vào một tòa nhà dân cư tại TP Kharkiv vào rạng đêm 9-5, chưa đầy 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, theo tờ Kyiv Independent.

Tòa nhà chung cư tại TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) trúng không kích tối 9-5. Ảnh: Oleh Syniehubov / Telegram

Theo Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov, cuộc tấn công bằng UAV đã đánh trúng một tòa nhà 9 tầng ở quận Industrial. Dù dân thường bị ảnh hưởng, hiện chưa có trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận.

Ông Syniehubov cho biết lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết giao tranh trên tiền tuyến vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn, với 121 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày.

Thương vong dân sự cũng được báo cáo tại các khu vực tiền tuyến trong ngày 9-5.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov cho biết một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đã tấn công một ô tô ở quận Polohivskyi, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo giới chức địa phương, các đợt pháo kích tại tỉnh Dnipropetrovsk đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-5 cho biết tất cả các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng kể từ đầu ngày 8-5, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng 8.970 lần.

“Trong thời gian ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào các vị trí của quân đội Nga 1.173 lần bằng pháo binh, hệ thống phóng rocket đa nòng, súng cối và xe tăng. Họ cũng đã thực hiện 7.151 cuộc tấn công bằng UAV. Lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công 12 lần vào các vị trí của quân đội Nga. Tổng cộng, 8.970 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn [từ phía Ukraine] đã được ghi nhận trong khu vực tác chiến đặc biệt” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo bộ này, bất chấp lệnh ngừng bắn, binh lính Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Nga và các cơ sở dân sự tại 18 khu vực của Nga.

Theo ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu dân cư ở DPR 7 lần trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã đáp trả bằng cách “ăn miếng trả miếng” trước những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các đòn đáp trả của Nga khiến Ukraine tổn thất 940 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Ngoài ra, phòng không Nga đã đánh chặn 467 UAV của Ukraine và 8 quả bom thông minh trong ngày 9-5.

Ông Putin: Xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik / Gavriil Grigorov

Ngày 9-5, Tổng thống Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang dần kết thúc, đồng thời chỉ trích sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev, theo đài RT.

“Tôi cho rằng vấn đề đang tiến tới việc kết thúc xung đột Ukraine” - ông Putin nói tại cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Nga cũng không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một nước thứ ba sau khi các thỏa thuận cuối cùng về giải pháp hòa bình được hoàn tất.

Theo ông Putin, Ukraine chưa phản hồi sáng kiến của ông Trump trao đổi tù binh.

Ông Putin cho biết rằng Moscow ngày 5-5 đã gửi cho Kiev danh sách 500 tù binh chiến tranh Ukraine và đề xuất trao đổi. Theo ông, phía Ukraine nói cần thời gian xem xét danh sách và sau đó cho biết họ “chưa sẵn sàng” cho cuộc trao đổi. Tính đến nay, phía Ukraine vẫn chưa có động thái nào.

Ông Putin cũng cáo buộc “phe tinh hoa toàn cầu hóa tại phương Tây” thực chất đang tiến hành chiến tranh chống Nga bằng cách sử dụng người Ukraine như lực lượng ủy nhiệm.

“Chúng tôi cần bảo đảm rằng không ai đe dọa chúng tôi. Đó là mục tiêu của chúng tôi” - ông Putin nói khi được hỏi về các điều kiện của đàm phán hòa bình.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow hiểu rõ sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, đặc biệt là công nghệ UAV.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng các chính trị gia phương Tây phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine vì đã lừa dối mọi người bằng cam kết không mở rộng NATO về phía đông.

“Trong nỗ lực sử dụng Ukraine như một công cụ phục vụ mục tiêu địa chính trị của họ, những nhân vật phương Tây này đã lừa dối tất cả mọi người, và giờ họ công khai thừa nhận điều đó Họ đã bắt đầu lừa dối chúng tôi về việc NATO mở rộng về phía đông từ đầu những năm 1990… Tất cả những điều đó cộng lại đã dẫn tới tình hình hiện nay” - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng Nga chưa bao giờ đóng cửa đàm phán với châu Âu hay Ukraine.

Ukraine và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Nga.

Nga bác khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn

Ngày 9-5, ông Yury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga - nói với báo giới rằng hy vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kéo dài lệnh ngừng bắn không phù hợp với tình hình thực tế và đang bị cản trở do chính quyền Kiev không thể tuân thủ thỏa thuận này, theo TASS.

“Đúng vậy, [hy vọng của ông Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn] là không có cơ sở” - nhà ngoại giao Nga nói.

“Nhưng ông ấy hy vọng điều đó, tại sao lại không? Và ông ấy đang nỗ lực vì điều đó. Tuy nhiên, việc này không chỉ phụ thuộc vào ông ấy mà còn phụ thuộc vào hai bên còn lại” - ông Ushakov nói thêm.

Trước đó, ông Trump cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn 3 ngày sẽ được gia hạn.

“Tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn được gia hạn đáng kể. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên.