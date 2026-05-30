Chiến sự Nga - Ukraine 30-5: Tình báo Kiev nói Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn; Moscow phản ứng gắt vụ toà nhà Romania trúng không kích 30/05/2026 06:40

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn

Ngày 29-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình báo Ukraine có thông tin cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine, coi đây là bằng chứng cho thấy Moscow tiếp tục dựa vào “tên lửa và chiến tranh” thay vì ngoại giao, theo tờ Kyiv Independent.

“Điều quan trọng là tất cả các đối tác của chúng tôi phải biết điều gì đang diễn ra” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ông Zelensky cho biết cảnh báo từ tình báo cho thấy cần phải gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga, đồng thời các đối tác không nên trì hoãn việc thực hiện các cam kết hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha, bao gồm những gì các đối tác của Kiev có thể làm trong những tuần tới để tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine.

“Phòng thủ chống tên lửa đạn đạo là nhiệm vụ then chốt” - theo ông Zelensky.

Theo Kyiv Independent, người dân thủ đô Kiev đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công từ Nga suốt nhiều ngày qua. Việc chuẩn bị diễn ra sau khi Moscow cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công mới nhằm vào thủ đô Ukraine.

Diễn biến này cũng xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Zelensky đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ukraine: UAV Nga đánh trúng tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã đánh trúng một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 29-5. Trong các đợt tập kích riêng rẽ trên toàn Ukraine, ít nhất 2 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong 24 giờ qua, theo Hải quân Ukraine và giới chức địa phương.

Tàu chở hàng khô ANT của Thổ Nhĩ Kỳ, treo cờ Vanuatu, đang di chuyển từ một cảng ở tỉnh Odessa tới Thổ Nhĩ Kỳ với hàng hóa trên tàu thì bị Nga tấn công bằng UAV trong một cuộc tập kích được mô tả là “có chủ đích”, Hải quân Ukraine cho biết.

Một đám cháy bùng phát sau khi tầng trên của con tàu bị trúng đòn, nhưng sau đó đã được khống chế. Hai thành viên thủy thủ đoàn bị thương đã được tàu của Hải quân Ukraine sơ tán và đưa tới cơ sở y tế.

“Hành động tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và tàu thương mại cho thấy Nga tiếp tục cố tình đe dọa hoạt động vận tải hàng hải quốc tế” - Hải quân Ukraine tuyên bố.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper cho biết tỉnh Odessa đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Nga trong đêm.

Ông Kiper nói thêm rằng tại Biển Đen, UAV Nga đã tấn công 3 tàu thương mại treo cờ Vanuatu, Comoros và Panama đang di chuyển qua hành lang hàng hải của Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 232 UAV và một tên lửa đạn đạo. Trong số này, 217 UAV đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công trực tiếp bằng một tên lửa và 14 UAV được ghi nhận tại 14 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại tại 7 khu vực khác.

Nga lên tiếng vụ toà nhà Romania trúng không kích

Đại sứ quán Nga tại Romania. Ảnh: AFP

Ngày 29-5, Đại sứ quán Nga tại Romania nói với hãng tin Izvestia rằng Romania đã lợi dụng vụ UAV rơi tại TP Galati (Romania) để thực hiện đường lối đối ngoại đối đầu của NATO và Liên minh châu Âu (EU) với Nga.

Ngày 29-5, Bộ Quốc phòng Romania thông báo một UAV đã rơi xuống mái của một tòa chung cư ở Galati. Bucharest quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc.

“Romania công khai đi theo đường lối đối ngoại của EU và NATO nhằm đối đầu với Nga. Và xét theo diễn biến ngày 29-5, nước này đã sử dụng vụ việc ở Galati như một cái cớ để triển khai một quyết định đã được chuẩn bị từ trước” - theo Đại sứ quán Nga.

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, Đại sứ Nga tại Romania - ông Vladimir Lipayev gọi vụ UAV ở Romania là “một hành động khiêu khích của chính quyền Kiev”, đồng thời nói rằng Ukraine đang làm mọi cách để kéo NATO vào cuộc chiến với Nga và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi điều mà ông mô tả là “tội ác của Ukraine” ở Starobelsk, ám chỉ vụ tấn công ngày 22-5 vào một trường cao đẳng.

Trả lời câu hỏi của TASS về vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ việc liên quan đến UAV tại Romania nhiều khả năng do UAV của Ukraine gây ra. Ông lưu ý rằng trước đây đã có nhiều trường hợp UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ các nước châu Âu.

Theo Tổng thống Nga, Moscow sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra khách quan nếu được bàn giao các mảnh vỡ của chiếc UAV rơi tại Romania. “Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể đánh giá điều gì đã thực sự xảy ra” - ông kết luận.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 10 cộng đồng trong tuần

Ngày 29-5, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 10 cộng đồng dân cư tại các tỉnh Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Zaporizhia trong tuần, theo TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 5 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng và vận tải, cũng như các sân bay quân sự của Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Nam của Nga tuyên bố gây hơn 950 thương vong cho quân đội Ukraine trong tuần qua, phá hủy 3 xe tăng và 26 xe bọc thép. Moscow cho biết lực lượng này đã cải thiện vị trí chiến thuật tại mặt trận.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tuyên bố gây hơn 2.250 thương vong cho phía Ukraine, đồng thời phá hủy 1 xe tăng và 22 xe bọc thép trong tuần qua.

Nhóm tác chiến phía Đông của Nga cho biết đã gây hơn 1.970 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 16 xe bọc thép trong tuần qua.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga tuyên bố gây hơn 375 thương vong cho phía Ukraine và phá hủy 5 xe bọc thép trong tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 2.628 UAV của Ukraine và 23 quả pháo phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.