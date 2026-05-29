Nhật bác chỉ trích của Nga về việc tăng cường sức mạnh quân sự 29/05/2026 06:05

(PLO)- Đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc Kazuyuki ⁠Yamazaki nhấn mạnh rằng nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường năng lực quốc phòng là phản ứng trước môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 28-5, Đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc Kazuyuki ⁠Yamazaki đã bác bỏ lời chỉ trích của Nga về việc Tokyo tăng cường quân sự, theo hãng tin Reuters.

Ông ⁠Yamazaki nói rằng Nhật luôn trung thành với Hiến chương Liên Hợp Quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong khi Nga “tiếp tục hành động gây hấn chống lại Ukraine, vi phạm Hiến chương".

"Những nỗ lực của Nhật nhằm tăng cường năng lực quốc phòng là phản ứng trước môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Nhật luôn duy trì chính sách hoàn toàn hướng đến quốc phòng theo hiến pháp của mình" - ông Yamazaki nói.

Đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc Kazuyuki ⁠Yamazaki. Ảnh: JIJI

Trước đó, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường hợp tác đa phương ngày 26-5, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng "tái quân sự hóa" ở Đức và Nhật là mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh toàn cầu và đang làm đảo ngược những thành quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong cùng cuộc họp, Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Bộ Ngoại giao Đức Gunther Krichbaum gọi những bình luận của ông Nebenzia là "những cáo buộc vô căn cứ".

"Chúng tôi đã và đang tiếp tục khẳng định rõ ràng mục tiêu của mình, đó là sống hòa bình với các nước láng giềng và ngăn ngừa xung đột trong và ngoài châu Âu cũng như trên toàn thế giới” - ông Krichbaum nói.

Đức đã vạch ra kế hoạch mở rộng đáng kể lực lượng vũ trang của nước này, trong khi Nhật đã từ bỏ những ràng buộc hòa bình vốn định hình chính sách an ninh thời hậu chiến của nước này và đang tiến hành cuộc tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Liên quan quan hệ Nga-Nhật, trong cuộc họp báo ngày 28-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow coi cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật, trong đó có việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon, là mối đe dọa đối với lợi ích và an ninh khu vực của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bà Zakharova, động thái đó "sẽ gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự ổn định và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tạo ra mối đe dọa trực tiếp dọc biên giới Viễn Đông của chúng tôi”.

"Quan hệ giữa Nga và Nhật đã xấu đi nghiêm trọng do đường lối không thân thiện mà Nhật theo đuổi và chính sách chống Nga của Tokyo vẫn không thay đổi, bất chấp chuyến thăm gần đây của một phái đoàn doanh nghiệp” - bà Zakharova nói thêm.