WHO cập nhật số ca nhiễm virus Hanta 16/05/2026 11:50

Ngày 15-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện có 10 trường hợp nhiễm virus Hanta trên toàn cầu. Số ca hiện tại giảm so với con số 11 được công bố trước đó, sau khi một người nghi nhiễm virus Hanta được xác nhận là âm tính, theo đài Al Jazeera.

Bà Maria Van Kerkhove – Giám đốc phụ trách việc chuẩn bị, phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO – cho biết con số được công bố trước đó “bao gồm một cá nhân có kết quả xét nghiệm không rõ ràng. Chúng tôi đã nhận được xác nhận thêm từ Mỹ rằng người đó âm tính với virus Hanta”.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Jorge Guerrero/AFP

Theo WHO, trong số 10 trường hợp nhiễm bệnh, 8 trường hợp đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm, trong khi 2 trường hợp còn lại được phân loại là có khả năng nhiễm bệnh.

Liên quan ổ dịch trên tàu MV Hondius, WHO hiện ghi nhận 3 trường hợp tử vong.

Bà Kerkhove cho biết thi thể của một hành khách đã tử vong vẫn còn trên tàu và WHO đang phối hợp với bên quản lý tàu để đảm bảo việc xử lý thi thể đúng cách. Theo bà, WHO cũng đang làm việc với các chuyên gia ở Argentina, Chile và Uruguay để hiểu rõ hơn về sự bùng phát và lây lan của ổ dịch trên tàu.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại rằng “nguy cơ” của virus Hanta đối với dân số toàn cầu là “thấp”.

Tuy nhiên, do thời gian ủ bệnh khoảng 6 tuần, ông Tedros cảnh báo rằng “có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được báo cáo trong những ngày tới khi hành khách từ tàu MV Hondius trở về nước của họ”.

“Điều này không có nghĩa là dịch bệnh đang lan rộng, nó cho thấy các biện pháp kiểm soát đang có hiệu quả, việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành và người dân đang được chăm sóc với sự hỗ trợ từ chính phủ của họ” – người đứng đầu WHO cho biết.