IRGC: Patriot của Mỹ không chặn được tên lửa Iran mà bắn trúng sân bay Kuwait 04/06/2026 10:37

(PLO)- Mỹ bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait bị trúng tên lửa Patriot của Mỹ.

Ngày 3-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận việc quân đội nước này tấn công vào Sân bay Quốc tế Kuwait. IRGC cho rằng thiệt hại tại nhà ga số 1 của sân bay này có thể do một tên lửa Patriot của Mỹ phóng đi để bảo vệ căn cứ quân sự khu vực nhưng gặp trục trặc, theo đài IRIB.

“Các cuộc điều tra của chúng tôi về tác động lên nhà ga hành khách của Kuwait cho thấy Lực lượng Không quân của IRGC không bắn vào mục tiêu này” – ông Hossein Mohebbi, người phát ngôn của IRGC, cho biết.

Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait sau khi bị tấn công hôm 3-6. Nguồn: RT

Ông Mohebbi cũng cho rằng thiệt hại tại sân bay là do một tên lửa Patriot rơi xuống đây, sau khi không đánh chặn được tên lửa của Iran.

“Việc phá hủy nhà ga hành khách tại Sân bay Kuwait là do lỗi hệ thống Patriot của Mỹ, sau khi nó không đánh chặn được tên lửa của Iran” – ông nói.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ cáo buộc từ phía Iran.

“Hoàn toàn sai sự thật” – CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

CENTCOM cũng cho rằng Iran đã tấn công sân bay dân sự “bằng máy bay không người lái trong một cuộc tấn công có chủ đích, được tính toán và không có lý do chính đáng”.

Trong ngày 3-6, chính quyền Kuwait cho hay vụ tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait vào sáng sớm cùng ngày là do phía Iran gây ra. Vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng, 63 người bị thương và gây hư hại các cơ sở quan trọng tại sân bay này.

Trước đó, IRGC tuyên bố đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Mục tiêu là nhằm trả đũa việc Mỹ tấn công tháp liên lạc của IRGC trên đảo Qeshm vào đêm 2-6.