Iran mở khả năng tái xung đột với Mỹ, phát cảnh báo tới Israel về mặt trận Lebanon 02/06/2026 19:28

(PLO)- Iran nói tái xung đột là "điều không tránh khỏi" và Tehran còn nhiều quân bài chưa được tiết lộ và sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết; Hezbollah và Israel tiếp tục giao tranh bất chấp dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh.

Tướng Iran nói rằng việc nối lại các cuộc xung đột với Mỹ là điều không thể tránh khỏi, đồng thời nhấn mạnh khả năng quân sự và tác chiến của Iran đã tăng lên trong thời gian ngừng bắn.

Tướng Iran cảnh báo tái xung đột với Mỹ

Ngày 1-6, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh quân sự Khatam al-Anbiya của Iran - Tướng Mohammad Jafar Asadi lên tiếng rằng việc nối lại các cuộc xung đột với Mỹ là điều không thể tránh khỏi, khi các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington dường như đang bế tắc, theo hãng tin AFP.

“Mỹ yêu cầu chúng tôi đầu hàng hoàn toàn, nhưng dân tộc Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu không đầu hàng, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi” - ông Asadi nói.

Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh quân sự Khatam al-Anbiya của Iran - Tướng Mohammad Jafar Asadi. Ảnh: WANA

Ông Asadi nói rằng Tehran vẫn nắm giữ những lợi thế chiến lược chưa được tiết lộ và sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết, theo hãng thông tấn WANA.

“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi chưa tiết lộ hết tất cả những quân bài chủ chốt của mình. Vẫn còn nhiều quân bài mà chúng tôi sẽ sử dụng nếu tình hình đòi hỏi” - ông Asadi nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Tướng Sarder Mohebi cho biết khả năng quân sự và tác chiến của Iran đã tăng lên trong thời gian ngừng bắn, theo đài IRIB.

Ông Mohebi nói thêm rằng một trong những bài học quan trọng rút ra từ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran “là sự gia tăng kiến ​​thức tác chiến của lực lượng vũ trang về kẻ thù”.

“Nếu kẻ thù quay trở lại đấu trường quân sự, loại hình hoạt động, địa hình chiến trường, và thậm chí cả loại vũ khí được sử dụng sẽ khác đi, và IRGC hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra” - ông Mohebi nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 2-6 viết trên mạng xã hội X rằng cái giá mà Iran phải trả là "rất đắt" và khẳng định rằng nước này chắc chắn sẽ "sụp đổ".

"Cái giá mà Iran đã phải trả là rất đắt. Nền tảng của chế độ ở Iran đã bị lung lay. Nó sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa, và tôi nói với các bạn rằng nó chắc chắn sẽ sụp đổ” - ông Netanyahu nói.

Iran đang nghiên cứu thỏa thuận để chấm dứt chiến sự

Truyền thông Iran đã đưa tin rằng các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington vẫn đang diễn ra, nhưng nhà đàm phán hàng đầu kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Bagher Ghalibaf đe dọa sẽ leo thang nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr News đưa tin rằng dự thảo cuối cùng của Iran về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ “vẫn đang được thảo luận”, cho thấy các cuộc đàm phán đã được nối lại.

Nguồn tin nói với Mehr News rằng “bản dự thảo cuối cùng của Iran vẫn đang được thảo luận tại Tehran và chưa có phản hồi chính thức nào được đưa ra”, đồng thời cho biết thêm rằng “lịch sử không giữ lời hứa của Mỹ, cùng với sự ngờ vực lâu dài, đã khiến Iran tiếp cận vấn đề này với sự thận trọng tối đa”.

Mehr News cho biết Iran đang tìm kiếm “những lợi ích thực tế và hữu hình” từ bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin Iran đang tạm ngừng đàm phán với Mỹ vì các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon.

Dù vậy, ông Ghalibaf lưu ý rằng “nếu tội ác của [Israel] ở Lebanon tiếp diễn, chúng tôi sẽ không chỉ ngừng tiến trình đàm phán mà còn sẽ chống lại điều đó.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz “trong tuần tới”.

Hezbollah và Israel tiếp tục giao tranh, Iran ra cảnh báo

Lực lượng Hezbollah và Israel tiếp tục giao tranh ở miền nam Lebanon, trong khi các phái đoàn từ Israel và Lebanon chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2-6, theo kênh Al Jazeera.

Khói bốc lên từ vụ ném bom của Israel vào làng Yohmor ở miền nam Lebanon, phía sau lâu đài Beaufort (Belfort) hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Avichay Adraee thông báo cho cư dân quận Nabatieh (miền nam Lebanon) sơ tán đến phía bắc sông Zahrani khi lực lượng Israel cho biết họ “buộc phải hành động” chống lại các cuộc tấn công của Hezbollah.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 1 xe tăng của Israel ở quận Nabatieh vào sáng sớm 1-6.

Trước đó, Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ cho biết Hezbollah đã xác nhận sẽ không tấn công Israel để đổi lấy việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut.

Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng “mọi cuộc giao tranh sẽ chấm dứt”, Israel lại ra tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động ở miền nam Lebanon nhưng ngầm thông báo rằng, ít nhất là hiện tại, họ sẽ không tấn công Beirut.

Ngày 2-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “vượt qua giai đoạn bày tỏ quan ngại” và “thông qua các quyết định trừng phạt và ràng buộc” đối với Israel.

“Cuộc khủng hoảng Trung Đông là sản phẩm của tội ác và sự bất khả trừng phạt của chế độ [Israel], vi phạm chủ quyền của các chính phủ, khiến các thỏa thuận ngừng bắn trở nên vô nghĩa và xúc phạm đến những điều thiêng liêng của người Palestine” - ông Gharibabadi viết trên X.

“Về vấn đề này, tuyên bố của tổng thống Mỹ về việc đã thuyết phục ông Netanyahu không phát động một cuộc tấn công lớn vào Beirut không chỉ là dấu hiệu cho thấy Washington đang tìm kiếm hòa bình, mà còn là sự xác nhận vai trò trực tiếp của Mỹ trong việc kiểm soát các hành động gây hấn của chế độ [Israel]” - thứ trưởng ngoại giao Iran cho hay.

Cùng ngày, Tư lệnh lực lượng Quds - Tướng Esmail Qaani đã cảnh báo Mỹ và Israel không nên leo thang quân sự hơn nữa ở Gaza và Lebanon, nói rằng các mặt trận mới có thể mở ra và tình hình giao thông hàng hải ở eo biển Bab el-Mandeb có thể phản ánh tình hình ở eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn IRNA.

“Hành động gây hấn của [Israel] ở Lebanon và Gaza, được thực hiện dưới sự hậu thuẫn trắng trợn của Mỹ, sẽ càng củng cố quyết tâm của Trục Kháng chiến trong việc mở rộng hỗ trợ cho cả hai mặt trận, tiến tới kích hoạt các mặt trận khác và đưa tình hình giao thông ở eo biển Bab el-Mandeb ngang bằng với eo biển Hormuz” - ông Qaani tuyên bố.

Ông Qaani cũng cảnh báo Israel rằng các hành động của nước này ở miền nam Lebanon và Gaza sẽ bị đáp trả bằng các chiến dịch quân sự của các phong trào kháng chiến Palestine và Lebanon.