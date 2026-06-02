Chiến sự Trung Đông ngày 95: Ông Trump thông báo ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ đạt được trong tuần tới 02/06/2026 06:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và "đại diện cấp cao" Hezbollah về tình hình Lebanon; Ông Trump nói một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể "thậm chí còn tốt hơn cả một chiến thắng quân sự".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Hezbollah về thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, đồng thời cho biết cả hai bên đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công.

Ông Trump tuyên bố Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 1-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông đã có một cuộc trò chuyện hiệu quả với Thủ tướng Netanyahu, trong đó ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ không gửi quân đến Beirut, theo đài CNN.

“Sẽ không có quân đội nào đến Beirut và bất kỳ binh lính nào đang trên đường đến đó đều đã rút lui” - ông Trump cho hay.

Ông Trump cũng tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm “thông qua các đại diện cấp cao” với lãnh đạo Hezbollah “và họ đã đồng ý rằng tất cả các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt, Israel sẽ không tấn công họ, và họ sẽ không tấn công Israel”.

Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngay sau đó cho biết theo thỏa thuận được đề xuất, “các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut sẽ chấm dứt để đổi lấy việc Hezbollah không tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel”.

Theo một tuyên bố từ Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ, chính quyền Lebanon đã nhận được xác nhận về việc Hezbollah đồng ý với đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

“Theo đề xuất này, các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut sẽ chấm dứt để đổi lấy việc Hezbollah không tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel” - tuyên bố cho biết.

Khung thỏa thuận ngừng bắn sau đó sẽ được mở rộng để bao gồm phần còn lại của lãnh thổ Lebanon, theo Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tiếp tục tấn công miền nam Lebanon “theo kế hoạch”, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ không tiến quân vào Beirut.

Ông Netanyahu nói thêm rằng nếu Hezbollah tiếp tục tấn công các thành phố và dân thường của Israel, thì Israel sẽ tấn công Beirut.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng “không có lệnh ngừng bắn nào ở Lebanon”.

Ông Katz nói rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công miền nam Lebanon, lặp lại tuyên bố của ông Netanyahu.

“Chúng tôi đang tiếp tục các hoạt động của mình để ngăn chặn năng lực của Hezbollah và loại bỏ tất cả các phần tử Hezbollah khỏi miền nam Lebanon. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào mà Hezbollah tạo ra” - ông Katz nói.

Ông Trump kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ đạt được trong tuần tới

Ngày 1-6, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn, bất chấp việc truyền thông nhà nước Iran trước đó tuyên bố Tehran đã đình chỉ đàm phán sau các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon.

“Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn, với tốc độ nhanh chóng, với Iran” - ông Trump thông báo trên Truth Social.

Ông Trump nói với đài ABC News rằng ông tin sẽ đạt được thỏa thuận với Iran để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz “trong tuần tới”.

Ông Trump nói rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể "thậm chí còn tốt hơn cả một chiến thắng quân sự".

Tuy nhiên ông Trump cho biết ông vẫn chưa đồng ý với bản ghi nhớ về việc mở lại eo biển vì “tôi vẫn cần đạt được thêm một vài điểm nữa”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi lưu ý rằng rằng “thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, không có bất kỳ sự mơ hồ nào, là một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon”.

“Bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn này trên một mặt trận sẽ được coi là vi phạm trên tất cả các mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn” - ông Araghchi nói thêm.

Dù vậy, các quan chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, đều khẳng định rằng Lebanon chưa bao giờ được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

IAEA nói về việc di chuyển uranium làm giàu của Iran

Ngày 1-6, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói với kênh Al Jazeera rằng mong muốn của ông Trump về việc chuyển uranium làm giàu của Iran ra khỏi nước này là “khó khăn nhưng không phải là không thể”.

Một hoạt động như vậy “không dễ dàng, bởi vì uranium làm giàu ở dạng khí, rất dễ gây ô nhiễm", theo ông Grossi.

Tuy nhiên ông Grossi cho biết cơ quan này sẽ thảo luận, bao gồm các phương án thay thế như “pha loãng” uranium thành dạng ít mạnh hơn.

Mặc dù IAEA không tham gia bàn đàm phán, nhưng ông Grossi đang liên lạc riêng với Tehran và Washington.

“Đóng góp của chúng tôi là làm cho điều này khả thi, làm cho nó có thể thực hiện được” - ông Grossi nói về một thỏa thuận tiềm năng.

Iran ước tính có 440 kg uranium được làm giàu đến khoảng 60% và ông Trump đã nhiều lần đề xuất chuyển nó ra nước ngoài. Ý tưởng này bị Tehran liên tục phản đối.