Dịch Ebola: Xuất hiện 2 ca nghi nhiễm ở Brazil; WHO phát lời kêu gọi 01/06/2026 06:05

(PLO)- 2 bệnh nhân vừa đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan Ebola; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thêm nhiều bệnh nhân hồi phục mặc dù hiện vẫn chưa có vaccine điều trị chủng virus đang gây dịch Ebola.

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết 2 bệnh nhân vừa đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan Ebola, làm dấy lên lo ngại về việc virus này lây lan ra ngoài lục địa châu Phi, hãng tin AFP đưa tin ngày 31-5.

Một người đàn ông 37 tuổi gần đây đã đến CHDC Congo - nơi dịch bệnh Ebola đang bùng phát. Người này "đã có các triệu chứng như sốt, phù hợp với định nghĩa của một trường hợp nghi ngờ" nhiễm Ebola, chính quyền bang Sao Paulo cho biết.

Một nhân viên y tế đang cho các đồng nghiệp xem danh sách bệnh nhân tại Bệnh viện Rwampara ở Ituri (miền đông CHDC Congo). Ảnh: AFP

Người đàn ông này đã được cách ly tại Viện Bệnh truyền nhiễm Emilio Ribas ở Sao Paulo. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc một dạng viêm màng não nặng và các xét nghiệm khác đang được tiến hành để sàng lọc Ebola.

Bệnh nhân nam thứ hai đã được cách ly ở Rio de Janeiro sau khi trở về từ Uganda vào ngày 22-5 và có "các triệu chứng do virus Ebola như ho, ớn lạnh và tiêu chảy". Quan chức địa phương cho hay người đàn ông này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng "vụ việc vẫn đang được điều tra".

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết rằng bất chấp 2 trường hợp nghi nhiễm trên, "đánh giá kỹ thuật cho thấy nguy cơ bệnh này xâm nhập vào Brazil và Nam Mỹ vẫn rất thấp".

Ngày 31-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc ngăn chặn dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng và là “trách nhiệm của tất cả mọi người”, theo tờ The Guardian.

Ông Tedros đưa ra lời kêu gọi trên trong chuyến thăm miền đông CHDC Congo.

“Chúng ta có thể ngăn chặn dịch Ebola này và bất cứ ai mắc bệnh cũng có thể hồi phục. Nhưng nguyên tắc… là việc này là trách nhiệm của tất cả mọi người và mọi công dân đều nên tham gia” - ông Tedros nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu WHO, hiện vẫn chưa có vaccine cho chủng Bundibugyo gây ra đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay, nhưng người nhiễm bệnh có thể hồi phục.

Nếu bạn đến các cơ sở y tế khi có triệu chứng, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ và hồi phục, vì vậy điều quan trọng là phải đến càng sớm càng tốt và nhận được sự hỗ trợ cần thiết” - ông Tedros cho hay.

Theo người đứng đầu WHO, 5 bệnh nhân đã hồi phục và 4 người dự kiến ​​sẽ được xuất viện trong ngày 31-5. WHO đã ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm và 223 trường hợp tử vong do Ebola tại CHDC Congo. Chính quyền nước láng giềng Uganda đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm bệnh và 1 trường hợp tử vong.