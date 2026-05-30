VIDEO: Thêm 4 người mắc kẹt trong hang động ở Lào được đưa ra ngoài 30/05/2026 16:50

(PLO)- Lực lượng cứu hộ chuẩn bị vào hang để hỗ trợ 4 người mắc kẹt trong hang động ở Lào, nhưng 4 người này đã tự thoát ra ngoài nhờ nước rút xuống.

Đến ngày 30-5, 5 trong số 7 người đàn ông bị mắc kẹt hơn một tuần trong một hệ thống hang động ngập nước và cực kỳ chật hẹp ở Lào đã được đưa ra ngoài an toàn, theo đài CNN.

7 người này – những người tìm vàng sa khoáng đến từ 3 ngôi làng nhỏ ở tỉnh Xaysomboun (Lào) – đã bị mắc kẹt trong hang sau khi mưa lớn làm ngập các khoang hang và cắt đứt các lối đi vào ngày 20 và 21-5.

Bước đột phá đầu tiên diễn ra vào tối 29-5 (theo giờ địa phương), khi đoạn video cho thấy một người đàn ông ướt sũng, kiệt sức được đưa ra khỏi cửa hang. Đội cứu hộ cho biết trên Facebook rằng mất khoảng 37 phút để đưa người này vượt qua các lối đi trong hang đến nơi an toàn.

Chiều 30-5, lực lượng cứu hộ thông báo rằng có thêm 4 người nữa cũng đã được đưa ra khỏi hang ngập nước.

Theo ông Bounkham Luanglath thuộc Hội Tình nguyện Nhân dân Lào, lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị vào hang trong sáng 30-5 để hỗ trợ 4 người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, trước khi đội cứu hộ tiếp cận được họ, những người sống sót đã tự đi bộ và bò qua các lối hang để thoát ra ngoài.

Bốn người đàn ông có thể tự thoát ra được nhờ mực nước trong hang đã rút xuống đáng kể.

Video 4 người mắc kẹt trong hang động ở Lào được đưa ra ngoài. Nguồn: CNN

Hai người nữa là Bay và Lup vẫn còn mất tích.

Ông Chakkit Taengtang, đại diện Hiệp hội Sai Than – một trong những lực lượng cứu hộ Thái Lan tham gia chiến dịch – cho biết kế hoạch đưa 4 người ra khỏi hang đã phải hoãn lại vào tối 29-5 vì họ chưa đủ điều kiện để được sơ tán. Thành công của chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi các thợ lặn chuyên nghiệp bổ sung từ nước ngoài được điều động tới.

Những thợ lặn tăng cường này được trực thăng đưa tới khu vực hẻo lánh nói trên, tránh phải di chuyển qua những con đường núi hiểm trở.

5 người sống sót được các thợ lặn phát hiện vào chiều thứ 27-5 trong niềm vui vỡ òa của người thân đang chờ đợi tại làng Phanchai gần đó. Tuy nhiên, đưa họ ra khỏi hang động lại là một thử thách.

Thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, nhân vật chủ chốt trong chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, cũng là cựu binh của chiến dịch giải cứu hang động ở Thái Lan năm 2018, nói với tờ The Sydney Morning Herald rằng việc cứu sống những người mắc kẹt ở Lào còn phức tạp hơn so với ở Thái Lan.

“Nếu trời mưa, bạn sẽ chết đuối trong đó” - ông Paasi nói.