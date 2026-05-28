Video: Tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở ông Putin đến Kazakhstan 28/05/2026 05:39

(PLO)- Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được hộ tống từ lúc vượt qua biên giới Kazakhstan cho đến khi hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Astana.

Ngày 27-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, theo đài RT.

Chuyên cơ chở ông Putin được các tiêm kích của Kazakhstan hộ tống khi hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Astana.

Video tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kazakhstan ngày 27-5. Nguồn: RT

Tổng thống Putin đã được Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev đích thân chào đón tại sân bay. Các dàn nhạc quân đội và thanh niên đã tham gia vào lễ đón tiếp, trong khi đội danh dự đại diện cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan xếp hàng dọc đường băng.

Chuyến thăm của ông Putin trùng với hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) tại Kazakhstan.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Kazakhstan dự kiến ​​sẽ tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương rộng hơn. Điện Kremlin mô tả quan hệ giữa Moscow và Astana đang ở mức “đặc biệt cao”.

Các quan chức Nga cho biết hai bên đã chuẩn bị 16 văn kiện để ký kết, trong đó có tuyên bố chung về nền tảng tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân Nga và Kazakhstan. Các thỏa thuận liên quan hợp tác năng lượng, cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan, cũng dự kiến ​​sẽ được thảo luận.

Chuyến đi này là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại - một động thái ngoại giao tương đối hiếm hoi mà Moscow cho rằng phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.