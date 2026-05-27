Ông Trump ra thông báo sau buổi khám sức khỏe 27/05/2026 05:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định kết quả khám sức khỏe “hoàn hảo” giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng thể chất, bệnh tĩnh mạch và dấu hiệu mệt mỏi của ông.

Ngày 26-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm của ông diễn ra “hoàn hảo”, trong bối cảnh tình trạng sức khỏe của ông đang nhận nhiều chú ý khi ông sắp bước sang tuổi 80.

“Mọi thứ đều hoàn hảo” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi từ Bệnh viện Quân y Walter Reed (thủ đô Washington DC) trở về Nhà Trắng.

Đây là lần khám sức khỏe thứ ba của ông Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, diễn ra giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan các vết bầm trên tay và việc ông có dấu hiệu buồn ngủ trong một số cuộc họp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14-6 năm nay. Ảnh: WHITE HOUSE

Lần khám sức khỏe định kỳ gần nhất của ông Trump diễn ra vào tháng 4-2025. Tuy nhiên, sau đó ông tiếp tục có chuyến thăm bệnh viện không được công bố vào tháng 10 cùng năm và Nhà Trắng khi ấy gọi đây là một cuộc khám sức khỏe thường niên, theo hãng tin AFP.

Mùa hè năm ngoái, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã được kiểm tra tình trạng sưng chân và được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch mạn tính - một bệnh lý phổ biến xảy ra khi các van tĩnh mạch hoạt động kém hiệu quả khiến máu bị ứ đọng, gây sưng, chuột rút và thay đổi trên da.

Thông tin này được công bố sau khi ông Trump nhiều lần xuất hiện với phần mắt cá chân bị sưng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump cũng thường xuyên xuất hiện với các vết bầm trên bàn tay phải, thường được che bằng lớp trang điểm. Trong một lần xuất hiện tại Phòng Bầu dục, ông còn bị phát hiện có phát ban ở vùng cổ.

Nhà Trắng cho rằng các dấu vết trên tay ông Trump là do aspirin, loại thuốc ông sử dụng trong chế độ chăm sóc sức khỏe tim mạch “tiêu chuẩn”.

Trong nhiều sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump cũng bị ghi lại hình ảnh nhắm mắt trong vài giây, dù ông nhiều lần bác bỏ việc mình ngủ gật.

Sau cuộc kiểm tra sức khỏe hồi tháng 10, ông Trump cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy sức khỏe tim mạch của ông ở trạng thái “xuất sắc”.

Khi đó, bác sĩ riêng của ông Trump là Đại úy Hải quân Mỹ Sean Barbabella viết trong thư do Nhà Trắng công bố rằng “tuổi tim mạch” của ông Trump được xác định “trẻ hơn khoảng 14 tuổi” so với tuổi thực tế.