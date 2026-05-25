Chiến sự Nga-Ukraine 25-5: Nóng Kursk, Donetsk; Ukraine tấn công trạm bơm dầu chiến lược của Nga 25/05/2026 08:45

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tấn công trạm bơm dầu chiến lược của Nga; Tỉnh Kursk của Nga bị nhắm mục tiêu.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu chiến lược của Nga

Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trạm bơm dầu Vtorovo ở tỉnh Vladimir của Nga trong đêm 24-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.

Trạm bơm và điều phối dầu Vtorovo được xem là một nút hạ tầng chiến lược, chuyên cung cấp nhiên liệu cho tỉnh Moscow. Cơ sở này do tập đoàn đường ống dẫn dầu nhà nước Nga Transneft vận hành, có nhiệm vụ trung chuyển nguyên liệu từ các nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga tới các cảng xuất khẩu và thị trường nội địa.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo SBU, cơ sở này cũng cung cấp nhiên liệu cho nhiều sân bay lớn của Nga gần Moscow như Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo, tờ Kyiv Independent đưa tin.

SBU cho biết các đơn vị điều khiển UAV thuộc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Alpha đã thực hiện cuộc tấn công trong đêm theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Cuộc tập kích được cho là đã đánh trúng trạm bơm dầu, gây ra đám cháy lớn trên diện tích khoảng 800 m².

Đòn tấn công của Ukraine diễn ra cùng đêm Nga mở cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và khu vực lân cận bằng hàng trăm UAV cùng hàng chục tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Đây được xem là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

“Khác với đối phương cố tình nhắm vào hạ tầng dân sự và người dân vô tội, Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và chiến lược phục vụ cho hoạt động gây hấn của Nga” - SBU tuyên bố.

Ukraine thời gian qua liên tục tập kích các cơ sở dầu khí và mục tiêu quân sự của Nga bằng các loại vũ khí tầm xa do nước này tự sản xuất. Khi năng lực chế tạo UAV nội địa được mở rộng và cải thiện, khả năng của Kiev trong việc làm gián đoạn sản xuất nhiên liệu, hoạt động hàng không và xuất khẩu của Nga cũng gia tăng đáng kể.

“Cơ quan An ninh Ukraine đang chuẩn bị thêm nhiều chiến dịch đặc biệt mới. Cường độ các đòn tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga sẽ tiếp tục gia tăng. Những biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả” - lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara tuyên bố.

Nga nói Ukraine tấn công tỉnh Kursk

Ngày 24-5, giới chức Nga và các lực lượng tại miền đông Ukraine tiếp tục ghi nhận các vụ tấn công bằng UAV và pháo kích trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga - ông Alexander Khinshtein cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực đường sắt ở huyện Lgov thuộc tỉnh Kursk.

Theo ông Khinshtein, một toa tàu chở nhiên liệu đã bốc cháy sau vụ tấn công.

“Hiện quy mô và hậu quả có thể xảy ra của vụ cháy đang được đánh giá” - ông viết trên mạng xã hội Max, đồng thời cho biết chưa có thông tin xác nhận về thương vong.

Trong khi đó, phía lực lượng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine đã pháo kích 12 lần vào các khu dân cư trong ngày qua.

Chính quyền DPR cho biết các cuộc tấn công sử dụng 12 loại đạn dược khác nhau, làm hư hại 2 tòa nhà dân cư, bốn cơ sở hạ tầng dân sự cùng nhiều phương tiện và thiết bị chuyên dụng.

Theo cơ quan này, có 5 dân thường bị thương, trong đó có một trường hợp được bổ sung thông tin từ vụ việc xảy ra ngày 23-5 tại Krasnoarmeysk.

Các vụ tấn công được cho là diễn ra theo nhiều hướng, gồm Gorlovka, Yenakiyevo, Donetsk và Svetlodarsk.

Ở một diễn biến khác, TASS cho biết các phóng viên nước ngoài đã được đưa tới hiện trường vụ tấn công nhằm tại trường cao đẳng tại TP Starobelsk (tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát).

Theo TASS, các mảnh vỡ UAV được trưng bày tại hiện trường có ký hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Ukraine. Các nhà báo cũng được tiếp cận những tòa nhà bị hư hại, bao gồm khu ký túc xá nơi sinh viên đang ở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo phía Nga và chính quyền Lugansk do Moscow hậu thuẫn, cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV nhằm vào tòa nhà học tập và ký túc xá của trường khi có 86 sinh viên từ 14 đến 18 tuổi bên trong.

Các số liệu chính thức mới nhất do phía này công bố cho biết có 21 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “thông tin sai lệch” và khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Kiev cho biết các đợt tập kích rạng sáng 22-5 nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho đạn, hệ thống phòng không, sở chỉ huy và một cơ sở của đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon của Nga tại khu vực Starobilsk.